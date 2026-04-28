Teatro Mário Lago recebe duas peças espíritas neste fim de semana - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe duas peças espíritas neste fim de semanaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/04/2026 14:54

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago, localizado em Saquarema, receberá duas peças espíritas neste fim de semana. No sábado (2), às 20h, será apresentado o espetáculo “Dr. Bezerra de Menezes – a Cura do Corpo e da Alma”. E no domingo (3), às 18h e às 20h, será a vez de “Chico Xavier – O Reencontro”.

“Dr. Bezerra de Menezes – a Cura do Corpo e da Alma”

O espetáculo conta a história do abolicionista, político, médico e espírita que viveu durante o século XIX, na cidade do Rio de Janeiro, contribuindo com importantes iniciativas para a emancipação da sociedade. Conhecido como o “Médico dos pobres”, por desenvolver um grande trabalho em defesa dos humildes, dedicou sua vida à busca de uma sociedade mais justa e igualitária.

Como médico destacou-se também na prática da homeopatia, observando que a cura, em muitos momentos, precisava acontecer não apenas no corpo, mas na psique humana, sendo ela geradora de muitos conflitos e inúmeras doenças psicossomáticas. Esta consciência só era possível, sempre e repetidamente, baseada no princípio fundamental do amor. A montagem mostra como foi a passagem da vida do médico ao se tornar espírita, discípulo dos postulados de Allan Kardec, tornando-se até os dias de hoje o expoente mais importante da Doutrina Espírita Cristã no Brasil.

O ator Ricardo Andrade Vassíllievitch, responsável por dar vida ao personagem, coloca em cena toda a sua bagagem enquanto diretor teatral, professor de artes cênicas e psicólogo. O espetáculo tem a direção de Jefter Paulo, que apresenta sua construção cênica no minimalismo e trilha sonora que conta a história de um Brasil da época em que o personagem viveu. Traz um “passar a limpo” dos fatos históricos e biográficos pouco difundidos sobre a vida desta grande personalidade brasileira, que transitou entre outros importantes nomes de sua época. Complementando a ficha técnica, Vitória Abdue é assistente de palco e operadora de luz e Marcio Teles é assistente de palco e produtor.

Os ingressos podem ser adquiridos através do Sympla , por R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00 (antecipado + 1kg de alimento não perecível). A classificação indicativa do espetáculo é livre e o espetáculo tem 1h30 de duração.

”Chico Xavier – O Reencontro”

Do renomado escritor e dramaturgo Ivan Jaffe, “Chico Xavier – O Reencontro” lança um olhar sensível sobre o homem por trás do mito. O monólogo, escrito para ser interpretado por Lucas Figueiredo, apresenta Chico Xavier aos 94 anos, diante de uma plateia que pode ser entendida como jornalistas em uma coletiva de imprensa.

Neste espetáculo, Chico Xavier não fala por meio de Emmanuel Bezerra de Menezes ou André Luiz. Ele fala por si mesmo, em primeira pessoa. Revela suas fragilidades, o câncer, a perda da visão, o medo de avião e até o medo da morte. Mais do que isso, compartilha profundas reflexões sobre o amor, o trabalho e o futuro da humanidade.

“Chico Xavier – O Reencontro” é um retrato íntimo de um homem simples do interior de Minas Gerais que se tornou uma das figuras mais importantes da história brasileira, apresentado a partir de um ponto de vista inédito. Um espetáculo emocionante, surpreendente e revelador.

A direção é de Rose Abdallah e no elenco e na produção (junto com Kamilly Doria) está Lucas Figueiredo. Cybele Alonso assina a sonoplastia e Meteoro Luz a iluminação.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo Sympla ou no Aloha Sushi, no Lakes Shopping, por R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00 (antecipado + 1kg de alimento não perecível). A peça tem 1h de duração e a classificação indicativa é livre. Mais informações podem ser obtidas no número (22) 99866-9061.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.