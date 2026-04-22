Funcionários de empresas do Polo Industrial de Saquarema fazem qualificação nas universidades - Divulgação/Prefeirtura de Saquarema

Funcionários de empresas do Polo Industrial de Saquarema fazem qualificação nas universidadesDivulgação/Prefeirtura de Saquarema

Publicado 22/04/2026 17:14

Saquarema - Todos os dias, às 17h, em Sampaio Corrêa, um grupo de funcionários de empresas do Polo Industrial de Saquarema sai do trabalho em direção a faculdades. São bolsistas do Programa Conexão Universitária (Couni) que, em busca de mais qualificação, embarcam no transporte da Prefeitura de Saquarema rumo a salas de aulas.

O Polo Industrial de Saquarema é um espaço que abriga 24 empresas de vários setores, onde trabalham cerca de 2 mil pessoas. Como compensação por gerar empregos, as firmas instaladas no polo ganham benefícios fiscais como isenção de IPTU e de taxas de licença. No início deste mês, os benefícios fiscais concedidos às companhias do polo foram estendidos para indústrias que se instalarem em todo o distrito de Sampaio Corrêa.

Com isso, a Prefeitura de Saquarema incentiva a criação de empregos ao mesmo tempo em que estimula a qualificação de funcionários do polo, com a concessão de bolsas de estudo. Desde 2022, o programa Conexão Universitária já beneficiou mais de 12 mil pessoas com bolsas, o pagamento de mensalidades e transporte gratuito para quem vai estudar.

Histórias de qualificação

A saquaremense Marite da Silva Costa, de 37 anos, é uma das beneficiárias do Couni que trabalha no polo. Ela é auxiliar de contabilidade na empresa WER há cerca de um ano e meio. A indicação para trabalhar na firma veio justamente de uma colega de universidade. Atualmente, Marite cursa o sexto período de Ciências Contábeis na Univassouras. A previsão de formatura é para meados de 2027.

“Desde menina, eu tinha o sonho de fazer faculdade, mas eu nunca podia, porque eu trabalhava em comércio e o curso era muito longe. Então, quando tive a oportunidade de estudar pelo Couni, eu abracei. Agora, quero me especializar na área fiscal da contabilidade”, planeja Marite.

Lucas Corrêa Perez, de 28 anos, também usa os conhecimentos adquiridos na faculdade para o trabalho. Atualmente, o morador de Bacaxá é auxiliar de marketing na WER há sete meses e está no quarto período de engenharia de software na Univassouras, onde foi calouro do próprio padrasto.

“Na faculdade, eu aprendo a desenvolver aplicativos e sites e, aqui, trabalho com a comunicação visual. Então, o trabalho e a faculdade caminham lado a lado. E isso só é possível porque eu tenho bolsa de estudos e também o transporte gratuito do Couni, que ajudam bastante”, explica Lucas.

A Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, afirma que as políticas públicas da administração municipal contribuem para um ciclo virtuoso unindo educação e geração de empregos. “O incentivo fiscal para as empresas do polo gera empregos. E o Conexão Universitária serve justamente para qualificar essas pessoas que estão no mercado de trabalho. É assim que a gente fortalece o desenvolvimento da cidade: gerando oportunidades e preparando a nossa população. Só no Couni, já são mais de 12 mil exemplos desse trabalho, que ajuda Saquarema a crescer com mais autonomia e inovação”, comenta a Prefeita.

O Polo Industrial de Saquarema fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), na altura do Km 54, a 1 km de distância do Centro de Sampaio Corrêa.