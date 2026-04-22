Teatro Mário Lago recebe comédia espírita neste domingo (26) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe comédia espírita neste domingo (26) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 22/04/2026 17:10

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago recebe o espetáculo espírita “Sorria Você está no Além” neste domingo (26), às 18h30.

Escrito por Lurimar Vianna e estrelado por Rogério Fabiano e Érica Collares, “Sorria - Você Está no Além”, conta a história de Paulo e Ana, espíritas que, de repente, ao se depararem com um lugar estranho, chegam à conclusão de que estão desencarnados. Enquanto aguardam ansiosamente pela recepção de seus mentores e a definição dos seus destinos, refletem sobre suas atitudes enquanto estavam no plano terrestre. Situações inusitadas os pegam de surpresa, levando-os a confidenciar "seus pecados" um ao outro de maneira divertida e com um final surpreendente. A produção local é de Olívia Mitidieri e Guilhermo Dalchiele é o operador de luz e som.



por R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00 (promocional solidário + 1kg de alimento não perecível). O espetáculo tem 1 hora de duração e a classificação indicativa é livre. Mais informações podem ser obtidas no número (22) 98164-9893. Os ingressos para “Sorria Você está no Além” podem ser adquiridos pelo Sympla por R$ 60,00 (inteira), R$ 30,00 (meia-entrada) e R$ 35,00 (promocional solidário + 1kg de alimento não perecível). O espetáculo tem 1 hora de duração e a classificação indicativa é livre. Mais informações podem ser obtidas no número (22) 98164-9893.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.