Saquarema é destaca no Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema é destaca no Prêmio SEBRAE Prefeitura EmpreendedoraDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/04/2026 11:55 | Atualizado 20/04/2026 11:56

Saquarema - Saquarema se destacou em sua gestão pública nesta quinta-feira (16). A cidade, que se consolidou como finalista em 100% das categorias que aplicou no Prêmio SEBRAE Prefeitura Empreendedora (PSPE), recebeu o primeiro lugar na modalidade de Sala do Empreendedor, em cerimônia realizada no Rio de Janeiro. Após uma seleção entre 59 projetos inscritos em todo o estado, Saquarema figurou no seleto grupo de 30 finalistas.

O PSPE é um dos principais prêmios da gestão municipal e avalia projetos inovadores, com resultados metrificáveis e impacto real na vida do cidadão, exigindo a entrega de relatórios complexos, vídeos e a aprovação em auditorias presenciais que validam o “storytelling” (exibição utilizando ferramenta dotada técnica para ativar emoções) apresentado.

As frentes de Saquarema na final

O município teve 100% de aproveitamento e avançou para a etapa decisiva nos três projetos inscritos, que abrangem desde a base da economia individual até a sustentabilidade global. Na categoria Sala do Empreendedor, Saquarema conquistou o primeiro lugar e se destacou com o Projeto MEI de Saqua, focado na criação de uma vitrine digital para os microempreendedores individuais da cidade, facilitando a formalização e o crescimento dos pequenos negócios locais.

Na modalidade Gestão Inovadora, Saquarema conquistou o segundo lugar e concorreu com o projeto #AQUITEMODS, iniciativa que alinha a gestão municipal aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, trazendo modernidade e eficiência administrativa. O programa funciona como uma plataforma digital colaborativa aberta para que qualquer município coloque seus projetos de boas práticas alinhadas aos ODS. Essas duas ações foram desenvolvidas com custo zero por alunos do Conexão Universitária, o programa da Prefeitura de Saquarema que dá bolsas de estudos para moradores de Saquarema frequentarem a universidade.

Em Economia Azul, o Projeto SaquareMar ficou em segundo lugar, focado no aproveitamento sustentável dos recursos marinhos e lagunares já é uma realidade da cidade e recebeu o prêmio por potencializar a vocação natural do município para gerar renda e preservação.

Para a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, o resultado reflete a evolução da maturidade administrativa da cidade. “Estar entre os melhores projetos do estado e conquistar três prêmios é a prova de que Saquarema hoje planeja, executa e colhe resultados concretos. Estamos transformando a vida do nosso cidadão através de inovação e apoio ao empreendedorismo. Ver o MEI de Saqua, o #AQUITEMODS e o SaquareMar serem validados por auditores do SEBRAE nos dá a certeza de que estamos no caminho certo para um futuro sustentável e próspero.”

Rumo à etapa nacional

Com o resultado na categoria de Sala do Empreendedor e Gestão Inovadora, Saquarema se prepara para representar o Rio de Janeiro na fase nacional da competição na categoria Sala do Empreendedor onde disputará com os vencedores de todos os estados do Brasil.