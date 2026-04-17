Dia da Educação Inclusiva reforça importância de iniciativas como o Viva+Esporte para crianças com TEA em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Dia da Educação Inclusiva reforça importância de iniciativas como o Viva+Esporte para crianças com TEA em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 17/04/2026 13:57

Saquarema - No dia 14 de abril foi celebrado o Dia da Educação Inclusiva, instituído pelo Sistema Conselhos de Psicologia (CFP/CRPs) para mobilizar a sociedade na defesa de escolas que acolham a diversidade. Em Saquarema, crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) têm encontrado no programa Viva+Esporte uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão, ao participarem de atividades que estimulam habilidades motoras, sociais e emocionais em um ambiente acolhedor e adaptado às suas necessidades.