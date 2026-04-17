Dia da Educação Inclusiva reforça importância de iniciativas como o Viva+Esporte para crianças com TEA em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Histórias de quem participa
Thaissa Waelti é mãe do Bernardo, de 13 anos, que participa de aulas de skate no bairro de Barra Nova. Ela relata avanços no comportamento e na rotina do filho após a participação no programa municipal Viva+Esporte. A iniciativa, divulgada tanto em escolas quanto nas redes sociais da prefeitura, tem atraído famílias em busca de atividades esportivas inclusivas.
Segundo ela, o primeiro contato com o programa ocorreu por meio de informações compartilhadas na escola e também pelo Instagram oficial do município. A decisão de inscrever o filho veio da busca por uma atividade que pudesse contribuir para o desenvolvimento dele. Desde o início da participação, mudanças já puderam ser observadas. “Ele passou a ter mais comprometimento com as aulas e apresentou melhora na comunicação interpessoal”, conta.
O estudante é diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 1 de suporte. De acordo com a mãe, apesar de não apresentar dificuldades de comunicação com o professor, o acompanhamento oferecido pelo programa é um diferencial. “Ele é muito bem assistido e gosta muito das aulas e do professor”, afirma.
Sobre os impactos do esporte no desenvolvimento social e emocional do filho, ela avalia que ainda é difícil medir com precisão. “Devido ao TEA, a percepção é mais complexa. Ele tem altos e baixos”, explica.
Mesmo assim, a experiência com o programa é vista de forma positiva. A mãe destaca o acolhimento e a estrutura oferecida pelo projeto. “Sou muito grata aos projetos da prefeitura. Meu filho é muito bem assistido, e o cuidado com ele é muito grande, o que me deixa segura”, diz.
Para outras famílias que ainda não conhecem ou têm receio de participar, ela deixa um recado: buscar informações pode ser o primeiro passo. “Se você tem dúvidas, procure a central do Viva+Esporte. Eles são ótimos profissionais e dão todo o suporte necessário.”
O Viva+Esporte é um programa social da Prefeitura de Saquarema que oferece atividades físicas gratuitas para a população, promovendo o acesso ao esporte como ferramenta de inclusão e qualidade de vida. A iniciativa atende atualmente 3 mil moradores, contemplando diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos, e reforçando o compromisso com o bem-estar da comunidade.
Entre os participantes do programa está o Petrus, de 7 anos, que participa da aula de Funcional Kids no bairro de Rio da Areia. A responsável, Vivian Santana, conta que conheceu o programa por meio da mãe, que mora em frente à quadra onde o projeto é desenvolvido. Desde o início da participação, ela percebe mudanças no comportamento do filho. “Ele está mais atento e focado no que está realizando após o início das atividades”, diz Vivian.
Para ela, a presença de uma criança atípica no programa reforça a importância da inclusão em diferentes espaços. A mãe destaca que a iniciativa contribui para ampliar a percepção de que “o direito é para todos e que a inclusão se faz em todos os espaços”, defende, além de possibilitar avanços no desenvolvimento das crianças atendidas.
Vivian também ressalta os benefícios da prática esportiva, tanto no aspecto físico quanto emocional. “A prática de esporte trabalha todo o corpo, assim como a autorregulação. Exercício físico é vida”, afirma. E recomenda o programa a outras famílias, enfatizando seu caráter integrativo e a capacidade de atender diferentes necessidades.
Além das atividades regulares, o Viva+Esporte também marca presença em grandes eventos realizados na cidade, promovendo aulas abertas e aproximando ainda mais a população do ambiente esportivo.
“Ficamos muito felizes em ver o impacto positivo do Viva+Esporte na vida das nossas crianças, especialmente aquelas com Transtorno do Espectro Autista. O esporte é uma ferramenta poderosa de inclusão, desenvolvimento e transformação social. Em Saquarema, trabalhamos para garantir que todas as crianças tenham acesso a oportunidades que estimulem seu potencial, promovam autonomia e fortaleçam vínculos. Esse é o nosso compromisso: construir uma cidade cada vez mais inclusiva, acolhedora e com qualidade de vida para todos”, ressalta a Prefeita, Lucimar Vidal.
Para participar do programa
Saquarema é conhecida por ser uma cidade que respira esporte e é referência nacional em modalidades como o surfe e o vôlei de praia. Nela, o Viva+Esporte se consolida como uma importante política pública de inclusão e qualidade de vida.
A pré-inscrições para o programa Viva+Esporte são feitas de forma online. A plataforma concentra o cadastro dos interessados e facilita o acesso às vagas disponíveis nos núcleos espalhados por Saquarema, permitindo que moradores se inscrevam de maneira rápida e gratuita. Também é possível buscar orientações por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, responsável pela coordenação do programa.
O programa oferece diversas modalidades de atividades, como Vôlei de Praia, Funcional (incluindo Funcional Kids), Skate, Beach Tennis, Canoagem, Futevôlei, Futsal, Ginástica da 3ª Idade e Dança. Estas são realizadas em diferentes bairros do município, ampliando o acesso da população, e destinadas para diferentes níveis de condicionamento físico.
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