Prefeitura de Saquarema promove evento "Descomplica IRPF"Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema promove evento com orientações sobre o Imposto de Renda 2026
'Descomplica IRPF' será realizado na sexta-feira (24), das 09h às 13h, no Teatro Municipal Mário Lago. A ação é gratuita e aberta ao público
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Evento reuniu esportistas de alto nível, atraindo milhares de visitantes e reforçando o potencial do município em organizar competições de grande porte
6ª edição do Saquarema Country Fest acontece no primeiro final de semana de maio
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