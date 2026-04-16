Prefeitura de Saquarema promove evento "Descomplica IRPF" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove evento "Descomplica IRPF"Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 16/04/2026 18:31

Saquareama - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro (CRC/RJ), promoverá o evento “Descomplica IRPF Saquarema”, com o objetivo de orientar a população sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2026. O “Descomplica IRPF Saquarema” será realizado na sexta-feira (24), das 09h às 13h, no Teatro Municipal Mário Lago. A ação é gratuita e aberta ao público.

O evento

A iniciativa busca esclarecer dúvidas dos contribuintes e apresentar, de forma acessível, as principais novidades e regras atualizadas da declaração deste ano. A programação contará com palestra do especialista Renato Correia, que abordará temas como investimentos, lucros, dividendos e a faixa de isenção de até R$ 5 mil.

O evento também contará com a participação de Carlos Tuñas, agente da Receita Federal, que trará orientações práticas sobre como realizar a destinação do imposto de renda, destacando a importância desse processo e seus impactos sociais.

Além das palestras, os participantes serão recepcionados com café da manhã e, ao final, haverá sorteio de brindes.

A Prefeitura reforça a importância da participação da população, promovendo o acesso à informação e contribuindo para que os contribuintes realizem sua declaração com mais segurança e tranquilidade.