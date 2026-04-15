Saquarema se reafirma como capital dos esportes no Brasil - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema se reafirma como capital dos esportes no BrasilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 15/04/2026 15:50

Saquarema - Referência em sediar esportes de alto nível, Saquarema sediou mais uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia e do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. O evento reuniu esportistas de alto nível, atraindo milhares de visitantes e reforçando o potencial do município em organizar competições de grande porte que integram esporte, lazer, desenvolvimento econômico e sustentabilidade.

“Receber os Circuitos Mundial e Brasileiro de Vôlei de Praia mostra que Saquarema não é apenas o Maracanã do Surfe, mas a casa de todas as modalidades. Nosso objetivo é transformar o esporte em um motor contínuo de desenvolvimento, gerando oportunidades para o comércio local e inspirando nossos jovens. Quando trazemos o mundo para as nossas areias, mostramos que a cidade está preparada para grandes desafios e que o nosso calendário de eventos é a chave para uma economia forte durante os doze meses do ano”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

Viva + Esporte

A iniciativa Viva + Esporte é um dos pilares que sustenta essa transformação. O projeto facilita o acesso da população a práticas esportivas e já tem mais de 3 mil moradores beneficiados, oferecendo diversas atividades gratuitas por meio de núcleos espalhados pelo município. Com atendimento de crianças até idosos e pessoas com deficiência, o programa utiliza o esporte como ferramenta social para promover saúde, bem-estar e inclusão e insere as atividades físicas no cotidiano dos moradores, para além dos grandes eventos.

Para Rafael Badá, Secretário Municipal de Esporte, Lazer e Turismo de Saquarema, sediar os Circuitos Mundial e Brasileiro de Vôlei de Praia é uma peça estratégica no calendário turístico: “Com os campeonatos, provamos que Saquarema superou a barreira da sazonalidade. Não estamos apenas sediando jogos, estamos criando uma experiência completa na Vila do Vôlei, onde o turista consome nossa gastronomia e o morador se sente parte do evento. Eventos desse porte injetam capital direto na economia local e preparam o terreno para o que virá com a WSL, mantendo a cidade pulsante e atrativa o ano inteiro”.

Calendário turístico e economia local

Com ocupação estimada em 70% no período, não é apenas o setor hoteleiro que ganha. Durante o campeonato, Saquarema dá vida à Vila do Vôlei, onde turistas e moradores aproveitam um espaço de lazer, gastronomia e entretenimento, impulsionando o comércio e os pequenos empreendedores locais.

“Nossa gestão entende que o esporte é um dos maiores cartões de visitas que uma cidade pode ter. Ao planejar um calendário robusto para 2026, estamos garantindo que o sustento das famílias saquaremenses não dependa apenas do verão. O sucesso desta etapa do vôlei, somado ao alcance social do Viva + Esporte, mostra que estamos no caminho certo: unindo o espetáculo dos grandes atletas com a qualidade de vida e a geração de renda para a nossa população. Saquarema hoje é sinônimo de eficiência, lazer e desenvolvimento sustentável”, finalizou a Prefeita Lucimar Vidal.

Provando que sabe receber o mundo inteiro e a poucos meses do maior evento esportivo da cidade, o campeonato de Surfe da WSL, Saquarema vem reduzindo a sazonalidade do turismo e mantendo a economia girando durante todo o ano. Isso é fruto do calendário turístico da cidade, que concentra eventos esportivos, religiosos e musicais, abrangendo gostos diversos e com previsão de cerca de 60 eventos em 2026.