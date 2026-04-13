Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o curso gratuito para a Escola de Sargento das Armas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o curso gratuito para a Escola de Sargento das ArmasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/04/2026 14:32

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está disponibilizando para os moradores mais um curso, desta vez o preparatório para o concurso da Escola de Sargento das Armas (ESA).

O Concurso da ESA é responsável por selecionar e formar os sargentos de carreira do Exército Brasileiro, em especializações combatentes e não-combatentes, para atuar em todo território nacional e até em missões no exterior.

O concurso terá vagas para duas categorias: “Combate, Logística e Aviação”, destinada ao público masculino, entre 17 e 24 anos; e “Música e Saúde”, voltada para candidatos de ambos os sexos, que tenham de 17 a 26 anos. Para as duas categorias, os candidatos devem ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio.

O curso e as inscrições

O curso preparatório terá 30 vagas, no turno da noite, com aulas de segunda a sexta-feira, das 18h20 às 21h30, com início em 27 de abril. As inscrições estarão abertas nos dias 14 e 15 de abril, pelo aplicativo Colab . A confirmação presencial será nos dias 16 e 17 de abril, das 8h às 20h, no Centro de Capacitação Profissional Vinicius Vidal França, localizado na Rua Tia Mello, 25, em São Geraldo – Bacaxá, onde também serão ministradas as aulas. Na ocasião da confirmação presencial, os candidatos deverão apresentar os seguintes documentos: Cópia do RG, CPF, comprovante de residência e escolaridade; e cópia do RG do responsável, em caso de menores de idade.

Com este novo curso, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 17 cursos, entre preparatórios e de capacitação gratuitos, disponibilizados somente no ano de 2025 à população, proporcionando o aprimoramento profissional e a possibilidade de melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.