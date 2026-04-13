Prefeitura de Saquarema abre inscrições para o curso gratuito para a Escola de Sargento das ArmasDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema abre inscrições para curso preparatório para a Escola de Sargento das Armas
Concurso da ESA é responsável por selecionar e formar os sargentos de carreira do Exército Brasileiro, em especializações combatentes e não-combatentes
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Dr Serginho vai a Brasília em busca de recursos e reforça articulação política
Encontro com senador Flávio Bolsonaro (PL) deve tratar de novos investimentos e apresentação de ações da gestão
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Prefeito de Búzios, Alexandre Martins, também esteve presente ao encontro
Gabriela Azevedo reúne multidão ao assumir PL Mulher em Cabo Frio
Solenidade reuniu deputados federais, pré-candidato ao Governo do Estado e centenas de apoiadores em evento marcado por forte mobilização do grupo liderado pelo prefeito Dr. Serginho
Saquarema realiza 8ª edição da 'Moda & Prosa Caipira – Noite do Aipim' em Sampaio Corrêa
Evento acontecerá na quinta-feira (16), das 18h às 22h, e tem entrada gratuita. A programação conta com música ao vivo
Prefeitura de Saquarema abre credenciamento para pareceristas culturais
Inscrições seguem abertas até quarta-feira (15). Objetivo é formar um banco de avaliadores qualificados, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública
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