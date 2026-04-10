Saquarema realiza 8ª edição da "Moda & Prosa Caipira ? Noite do Aipim" - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema realiza 8ª edição da "Moda & Prosa Caipira ? Noite do Aipim" Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/04/2026 12:18

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, na próxima quinta-feira (16), a 8ª edição do “Moda & Prosa Caipira”, desta vez com o tema “Noite do Aipim”. O evento será realizado na Casa do Criador, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior localizado na Rodovia Amaral Peixoto, em Sampaio Corrêa. A programação acontece, das 18h às 22h, e a entrada é gratuita.

Promovido por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, o “Moda & Prosa Caipira” tem como objetivo valorizar a cultura rural e destacar a importância dos produtores locais, especialmente os que atuam na produção de aipim no município.

A programação contará com feira de agricultura familiar, exposição e venda de artesanato e plantas, além de uma variada gastronomia local, com destaque para pratos à base de aipim. O público também poderá aproveitar apresentações de música ao vivo, em um ambiente que celebra as tradições do campo.

A Noite do Aipim é uma homenagem aos produtores rurais de Saquarema e reforça o compromisso da gestão municipal com o fortalecimento da agricultura familiar, incentivando a produção local e promovendo oportunidades de geração de renda.

O evento conta, ainda, com a parceria da Emater-Rio e do Governo do Estado do Rio de Janeiro, além do apoio de diversas secretarias municipais e instituições, ampliando o alcance da iniciativa.