Saquarema realiza 8ª edição da "Moda & Prosa Caipira ? Noite do Aipim" Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realiza 8ª edição da 'Moda & Prosa Caipira – Noite do Aipim' em Sampaio Corrêa
Evento acontecerá na quinta-feira (16), das 18h às 22h, e tem entrada gratuita. A programação conta com música ao vivo
Saquarema realiza 8ª edição da 'Moda & Prosa Caipira – Noite do Aipim' em Sampaio Corrêa
Evento acontecerá na quinta-feira (16), das 18h às 22h, e tem entrada gratuita. A programação conta com música ao vivo
Prefeitura de Saquarema abre credenciamento para pareceristas culturais
Inscrições seguem abertas até quarta-feira (15). Objetivo é formar um banco de avaliadores qualificados, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública
Distanciamento entre Dr Serginho e Miguel Alencar agita bastidores em Cabo Frio
Miguel Alencar deixa gabinete ao lado do prefeito mas nega perda de confiança dentro do governo
Aulas de dança fortalecem saúde e autoestima de mulheres em Saquarema
Proposta é oferecer um espaço acolhedor, onde as mulheres possam se exercitar, socializar e cuidar de si. Aulas são realizadas todas as terças e quartas-feiras, às 8h, na sede da Secretaria da Mulher
Prefeitura de Saquarema realiza 43ª edição da Feira do Produtor Rural no sábado
Evento acontecerá das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza, no Centro da cidade
Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna neste sábado
Evento acontecerá às 9h30 e é gratuito. Realização da soltura está sujeita às condições do mar, podendo sofrer alterações
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