Feira do Produtor Rural chega à 43ª edição em Saquarema neste sábado (11) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Feira do Produtor Rural chega à 43ª edição em Saquarema neste sábado (11)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/04/2026 11:25

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, no próximo sábado (11), a 43ª edição da Feira do Produtor Rural. O evento acontecerá das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza, no Centro, ao lado da agência dos Correios.

A feira reúne produtores locais e oferece ao público uma grande variedade de itens, como alimentos frescos da agricultura familiar, artesanato, plantas e opções da gastronomia regional. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção rural do município, incentivar o consumo de produtos locais e fomentar a economia.

Além de ser um espaço de comercialização, a Feira do Produtor Rural também promove o contato direto entre produtores e consumidores, criando um ambiente de convivência e valorização do trabalho no campo. A proposta é oferecer uma experiência que une qualidade, diversidade e integração para moradores e visitantes.

A programação é aberta ao público e voltada para toda a família, consolidando o evento como uma importante ação de incentivo à agricultura familiar em Saquarema.