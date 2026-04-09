Feira do Produtor Rural chega à 43ª edição em Saquarema neste sábado (11)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema realiza 43ª edição da Feira do Produtor Rural no sábado
Evento acontecerá das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza, no Centro da cidade
Prefeitura de Saquarema realiza 43ª edição da Feira do Produtor Rural no sábado
Evento acontecerá das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza, no Centro da cidade
Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna neste sábado
Evento acontecerá às 9h30 e é gratuito. Realização da soltura está sujeita às condições do mar, podendo sofrer alterações
Casa de Cultura de Saquarema recebe lançamento de livro sobre saúde emocional e autoconhecimento
"As 12 Leis Universais para uma Vida Inteligente", das autoras Ananda Aislin e Tania Rodrigues, será lançado nesta quinta-feira (9), a partir das 18h
Prefeitura de Saquarema promove encontro sobre tuberculose em abril
Evento acontecerá no Centro de Eventos de Saquarema, no dia 30 de abril. Especialistas devemdebater estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença
Costa do Sol se une contra ameaça aos royalties e articula junto ao Estado
Mobilização regional busca barrar impactos de julgamento no STF que pode alterar distribuição dos recursos do petróleo e afetar diretamente os cofres de municípios produtores
Teatro Municipal de Saquarema apresenta espetáculo de dança e peça infantil neste fim de semana
Na sexta-feira (10) e sábado (11), às 18h, acontecerá o evento de dança "Projeto Primeiro Passo". E no domingo (12), às 15h, a peça "Guerreiras do K-Pop"
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.