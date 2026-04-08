Casa de Cultura de Saquarema recebe lançamento de livro nesta quinta-feira (9) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Casa de Cultura de Saquarema recebe lançamento de livro nesta quinta-feira (9)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/04/2026 21:41

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promove, nesta quinta-feira (9), a partir das 18h, o lançamento do livro “As 12 Leis Universais para uma Vida Inteligente”, das autoras Ananda Aislin e Tania Rodrigues, publicado pela Reino Editorial. O evento será realizado na Casa de Cultura Walmir Ayala e é aberto a todos os interessados.

Em um cenário em que o cuidado com a saúde mental e emocional se torna cada vez mais necessário, a obra propõe reflexões sobre comportamento humano, autoconhecimento e escolhas que influenciam a forma de viver. Mais do que um lançamento literário, o encontro será um espaço de diálogo e troca de experiências com o público.

A programação inclui um coquetel de lançamento e uma conversa aberta com as autoras, que abordarão temas relacionados ao desenvolvimento humano e à inteligência emocional. A proposta é aproximar a comunidade de discussões relevantes, fortalecendo a cultura como ferramenta de transformação e bem-estar.

Ananda Aislin é neuropsicopedagoga, terapeuta, artista, autora e palestrante, atuando com foco em saúde mental, inteligência emocional e desenvolvimento humano, por meio do projeto Conexão Universitária. Já Tania Rodrigues é terapeuta e desenvolve trabalhos voltados ao autoconhecimento e ao crescimento pessoal.

A Casa de Cultura Walmir Ayala fica localizada na Rua Coronel Madureira, nº 88, no Centro de Saquarema.