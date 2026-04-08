Prefeitura de Saquarema realiza encontro sobre tuberculose em abril - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza encontro sobre tuberculose em abrilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 08/04/2026 21:37

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Com o tema “Tuberculose como problema de saúde pública”, a programação foi estruturada para promover a qualificação dos profissionais de saúde e a troca de experiências. As atividades terão início às 8h, com credenciamento e café da manhã. Em seguida, o coordenador do Programa de Tuberculose Municipal, Dr. Gerson Lima, fará a abertura com uma apresentação sobre o cenário local. Ao longo da manhã, especialistas abordarão temas como os desafios globais da tuberculose, o panorama atual do tratamento da forma multirresistente e a coinfecção TB/HIV no estado do Rio de Janeiro, além do papel estratégico da enfermagem na gestão do cuidado e dos indicadores. Ainda no período da manhã, a programação incluirá uma discussão sobre a atuação médica no controle da doença, destacando desde o diagnóstico até o desfecho dos casos.Após o intervalo, no período da tarde, o evento seguirá com debates sobre a relação entre tuberculose e desigualdade social, as complicações pós-tratamento, além de apresentar um panorama da tuberculose na infância, com foco nos desafios do diagnóstico e nas possibilidades de tratamento. A programação também contempla a apresentação do boletim epidemiológico de Saquarema e o compartilhamento de experiências exitosas no enfrentamento da doença, encerrando às 16h.A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico, fortalecer as políticas públicas e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Apesar de ser uma doença prevenível e curável, a tuberculose ainda exige atenção contínua e ações integradas de saúde.