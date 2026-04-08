Prefeitura de Saquarema realiza encontro sobre tuberculose em abrilDivulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Saúde, realizará, no dia 30 de abril, um encontro voltado ao enfrentamento da tuberculose, um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e no mundo. O evento acontecerá no Centro de Eventos de Saquarema e reunirá especialistas de diversas áreas para debater estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença. As inscrições podem ser feitas por meio do aplicativo Colab.
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Programação do encontro
Prefeitura de Saquarema realiza encontro sobre tuberculose em abril - Divulgação/Prefeitura de Saquarema


O evento

Com o tema “Tuberculose como problema de saúde pública”, a programação foi estruturada para promover a qualificação dos profissionais de saúde e a troca de experiências. As atividades terão início às 8h, com credenciamento e café da manhã. Em seguida, o coordenador do Programa de Tuberculose Municipal, Dr. Gerson Lima, fará a abertura com uma apresentação sobre o cenário local. Ao longo da manhã, especialistas abordarão temas como os desafios globais da tuberculose, o panorama atual do tratamento da forma multirresistente e a coinfecção TB/HIV no estado do Rio de Janeiro, além do papel estratégico da enfermagem na gestão do cuidado e dos indicadores. Ainda no período da manhã, a programação incluirá uma discussão sobre a atuação médica no controle da doença, destacando desde o diagnóstico até o desfecho dos casos.

Após o intervalo, no período da tarde, o evento seguirá com debates sobre a relação entre tuberculose e desigualdade social, as complicações pós-tratamento, além de apresentar um panorama da tuberculose na infância, com foco nos desafios do diagnóstico e nas possibilidades de tratamento. A programação também contempla a apresentação do boletim epidemiológico de Saquarema e o compartilhamento de experiências exitosas no enfrentamento da doença, encerrando às 16h.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o conhecimento técnico, fortalecer as políticas públicas e reforçar a importância do diagnóstico precoce e do tratamento adequado. Apesar de ser uma doença prevenível e curável, a tuberculose ainda exige atenção contínua e ações integradas de saúde.