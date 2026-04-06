Prefeitura de Saquarema adota método contraceptivo Implanon na rede municipal de saúde - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema adota método contraceptivo Implanon na rede municipal de saúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 06/04/2026 17:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, segue avançando na ampliação das políticas públicas voltadas à saúde da mulher, com a adoção do método contraceptivo Implanon na rede municipal.

A iniciativa representa um importante passo na promoção do planejamento reprodutivo, oferecendo às mulheres saquaremenses mais autonomia, segurança e qualidade de vida. O Implanon é um método contraceptivo moderno, de longa duração, composto por um pequeno implante subdérmico que libera hormônios de forma contínua, garantindo alta eficácia na prevenção da gravidez por até três anos.

Aplicação gratuita

A aplicação do dispositivo está sendo realizada, gratuitamente, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, assegurando um atendimento seguro e qualificado. Neste primeiro momento, o serviço está disponível na Clínica da Mulher, contemplando pacientes com idades entre 14 e 49 anos, mediante avaliação e indicação profissional.

As interessadas devem procurar a unidade da Estratégia de Saúde da Família mais próxima de sua residência para obter orientações sobre os métodos contraceptivos disponíveis, realizar o acompanhamento necessário e, quando indicado, agendar o procedimento.

Além de sua eficácia, o Implanon se destaca por ser um método prático, discreto e reversível, contribuindo para que as mulheres tenham maior controle sobre sua saúde reprodutiva e possam planejar seu futuro com mais tranquilidade. Ressalta-se que o Implanon não oferece proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), sendo recomendada a utilização de preservativos como método complementar para a prevenção dessas infecções.