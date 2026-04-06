Prefeitura de Saquarema adota método contraceptivo Implanon na rede municipal de saúdeDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Prefeitura de Saquarema adota método contraceptivo Implanon na rede municipal de saúde
Aplicação do dispositivo está sendo realizada, gratuitamente, de acordo com os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde
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