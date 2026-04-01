Polo Industrial de Saquarema gera empregos e Prefeitura amplia benefícios para atrair novas indústrias - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Polo Industrial de Saquarema gera empregos e Prefeitura amplia benefícios para atrair novas indústriasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 01/04/2026 17:44

Saquarema - Em Sampaio Corrêa, terceiro distrito de Saquarema, fica o Polo Industrial de Saquarema que gera cerca de 2 mil empregos diretos e abriga 24 empresas de vários setores, como os de embalagens, velas, pneus, doces e concreto. O espaço tem companhias que ganham benefícios fiscais como isenção de IPTU e taxas de licença e, em troca, devem gerar, no mínimo, 20 postos de trabalho diretos.

Agora, esse modelo de sucesso ganha força total com a sanção da Lei nº 2.846, que amplia o prazo das isenções até 2030 e estende esses mesmos benefícios para as indústrias que se instalarem em qualquer ponto da área geográfica do distrito de Sampaio Corrêa. É uma forma estratégica de movimentar a economia da cidade, atrair novos investimentos, empregar pessoas e transformar vidas.

Rafaela e Thays

Uma dessas vidas é a de Rafaela Maciel, de 37 anos. Baiana de Ilhéus, ela se mudou há 13 anos para Saquarema, onde mora com a tia. Logo ao chegar na cidade, distribuiu currículos e encontrou trabalho em menos de dois meses. Hoje, é coordenadora de um setor na WER, empresa que produz embalagens. “O trabalho na Bahia era difícil. Minha tia vivia me chamando para vir para cá e, na época, várias empresas estavam vindo para a cidade. Eu tinha muito receio, mas decidi aceitar. E estou aqui até hoje. Sinto saudades da Bahia, mas gosto muito de Saquarema: a praia é muito bonita e acessível, o que não acontecia onde eu morava”, contou Rafaela.

Colega dela na mesma empresa, Thaís Lemes, que completa 33 anos agora em abril, também viu a vida se transformar com o polo. Atuando como auxiliar de qualidade no local há pouco mais de um ano, ela explica que, antes, trabalhava muito e não tinha tempo para a sua família. “Fiquei cerca de sete anos trabalhando em um mercado e era uma carga horária muito comprida. Mas, desde que comecei a trabalhar aqui, consigo passar mais tempo com meus pais e com o meu filho, que tem dez anos de idade. Também consigo estudar; hoje, estudo enfermagem”, explicou Thaís.

Thaís é uma das beneficiadas pela integração entre poder público e iniciativa privada. Todos os dias, ao deixar o polo, ela aproveita o transporte gratuito do programa Conexão Universitária para ir até a faculdade, onde faz o curso de enfermagem. A atuação da Prefeitura de Saquarema, no polo, não só lhe deu trabalho e aumentou o seu tempo livre, mas também permite que ela se qualifique para um futuro ainda melhor. “Na enfermagem, há um setor que é o de qualidade. Então, muitos dos conhecimentos que eu acumulo aqui no trabalho também estão sendo úteis nos estudos”, completou.

Ambiente saudável de negócios

Assessor da Secretaria Municipal de Governança e Sustentabilidade, Bruno Cordeiro Rocha é o elo entre os empresários do polo e a Prefeitura de Saquarema. Uma das suas funções é tentar conciliar os interesses do poder público e a iniciativa privada, criando um ambiente saudável de negócios para todos. Foi graças a essa articulação que, hoje, a região do polo conta com iluminação pública e ronda de policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança Pública (PROEIS).

“A Prefeitura quer atrair mais empresas para esse local. Essa é uma forma de a cidade ganhar mais autonomia em relação aos royalties do petróleo, em um movimento que, a longo prazo, vai transformar ainda mais a cidade. Desde a implementação do polo, já houve muitas transformações. Conseguimos fazer com que a Prefeitura esteja mais presente no local; hoje, por exemplo, os funcionários contam com transporte público para ir de casa até o polo e voltar”, ressaltou Bruno.

O Polo Industrial de Saquarema fica localizado às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ 106), na altura do Km 54, a 1 km de distância do Centro de Sampaio Corrêa.