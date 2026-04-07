Teatro Mário Lago recebe espetáculo de dança e peça infantil no fim de semana em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe espetáculo de dança e peça infantil no fim de semana em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/04/2026 16:45

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago terá dois espetáculos no próximo fim de semana em Saquarema. Na sexta-feira (10) e sábado (11), às 18h, será apresentado o evento de dança “Projeto Primeiro Passo”. E no domingo (12), às 15h, será a vez da peça “Guerreiras do K-Pop”, envolvendo comédia, música, lutas e coreografias. As duas montagens têm classificação indicativa livre.



”Primeiro Passo”



Com a participação de 60 alunos e direção de Patrícia Beltrão, a Apresentação de Gala 2026 do Projeto Primeiro Passo tem como tema “Essa é a nossa onda: uma aventura no fundo do mar”, com diversas coreografias e modalidades de dança. O espetáculo tem 2 horas de duração e os ingressos podem ser adquiridos por R$ 25,00 (meia-entrada ou antecipado) e R$ 50,00 (inteira ou na hora do evento).



”Guerreiras do K-Pop”



A adaptação teatral do filme Guerreiras do K-Pop conta as aventuras de Rumi, Mira e Zoey, as Huntrix, que têm uma missão muito maior do que a fama: caçar demônios e proteger o mundo contra essas criaturas sombrias que ameaçam romper a barreira mágica conhecida como Honmoon. Enquanto equilibram os holofotes dos shows com o dever de guardiãs, as garotas enfrentam desafios inesperados. Misturando humor, fantasia, batalhas e música, o espetáculo traz uma mensagem poderosa sobre a força da amizade e a importância de aceitar as diferenças.



“Guerreiras do K-Pop” tem 1 hora de duração e no elenco estão Maria Clara Assumpção, Gisele Miranda e Sophia Jovino. A direção é de Júlio Ribeiro, a produção de Will Gama e a produção local de Olívia Mitidieri.