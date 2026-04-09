Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de ItaúnaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/04/2026 11:21

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema realizará, no sábado (11), às 9h30, uma ação especial de soltura de tartaruga-verde na Praia de Itaúna, na altura da Escola Municipal Orge, próximo à Barrinha. O evento, organizado por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, contará também com uma atividade educativa voltada à conscientização ambiental.

A ação

O animal a ser reinserido na natureza foi resgatado e reabilitado pelo Instituto BW, organização responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias. A iniciativa integra o PMP-BC/ES, programa que atende a uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e que tem como foco a preservação da fauna marinha ao longo do litoral.

Durante a ação, moradores e visitantes terão a oportunidade de aprender mais sobre o ciclo de vida das tartarugas marinhas, os principais desafios enfrentados pela espécie e a importância da preservação dos ecossistemas costeiros. A proposta é aproximar a população das práticas de educação ambiental, incentivando atitudes responsáveis e o respeito à vida marinha.

A espécie

Ao contrário das outras tartarugas marinhas, a tartaruga-verde (Chelonia mydas) é herbívora quando adulta e é daí que vem a cor da sua gordura corporal que lhe dá o nome. Atingindo por volta de 1,2m e pesando, cerca de 160kg (muitas chegam a mais de 200 kg), ela pode viver além de 100 anos em condições ideais e tem a habilidade de usar o campo magnético da Terra para migrar de volta ao local onde nasceu, para desovar. E de cada 1.000 filhotes, apenas um sobrevive aos predadores naturais e à ação do homem.

A promoção da soltura da tartaruga-verde reforça o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a sustentabilidade e a proteção do meio ambiente, ao promover ações que unem conhecimento, conscientização e participação popular.

A programação é gratuita e a realização da soltura está sujeita às condições do mar, podendo sofrer alterações para garantir a segurança do espécime e dos participantes.