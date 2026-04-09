Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de ItaúnaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna neste sábado
Evento acontecerá às 9h30 e é gratuito. Realização da soltura está sujeita às condições do mar, podendo sofrer alterações
Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna neste sábado
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