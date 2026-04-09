Prefeitura de Saquarema promove aulas de dança gratuitas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove aulas de dança gratuitas Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/04/2026 11:29

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, segue investindo em ações que promovem saúde, bem-estar e fortalecimento de direitos. Entre as iniciativas, as aulas de dança gratuitas têm ganhado destaque como uma importante ferramenta de cuidado integral voltada às mulheres do município.

Mais do que uma atividade física, os encontros proporcionam momentos de descontração, integração e valorização da autoestima, contribuindo diretamente para a melhoria da saúde física e emocional das participantes. A proposta é oferecer um espaço acolhedor, onde as mulheres possam se exercitar, socializar e cuidar de si.

As aulas são realizadas todas as terças e quartas-feiras, às 8h, na sede da Secretaria da Mulher, localizada na Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, 16, em Bacaxá, e vêm impactando positivamente a rotina de quem participa, incentivando hábitos saudáveis e fortalecendo vínculos. Informações sobre inscrições podem ser obtidas no local, de segunda a sexta-feira, das 09h às 17h, ou pelo número (22) 99621-6147.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura em desenvolver políticas públicas voltadas ao empoderamento feminino, promovendo qualidade de vida, acolhimento e valorização das mulheres de Saquarema.