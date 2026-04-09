Prefeitura de Saquarema promove aulas de dança gratuitas Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Aulas de dança fortalecem saúde e autoestima de mulheres em Saquarema
Proposta é oferecer um espaço acolhedor, onde as mulheres possam se exercitar, socializar e cuidar de si. Aulas são realizadas todas as terças e quartas-feiras, às 8h, na sede da Secretaria da Mulher
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Prefeitura de Saquarema realiza 43ª edição da Feira do Produtor Rural no sábado
Evento acontecerá das 16h às 22h, na Rua Cecília dos Santos Souza, no Centro da cidade
Saquarema promove soltura de tartaruga-verde com ação educativa na Praia de Itaúna neste sábado
Evento acontecerá às 9h30 e é gratuito. Realização da soltura está sujeita às condições do mar, podendo sofrer alterações
Casa de Cultura de Saquarema recebe lançamento de livro sobre saúde emocional e autoconhecimento
"As 12 Leis Universais para uma Vida Inteligente", das autoras Ananda Aislin e Tania Rodrigues, será lançado nesta quinta-feira (9), a partir das 18h
Prefeitura de Saquarema promove encontro sobre tuberculose em abril
Evento acontecerá no Centro de Eventos de Saquarema, no dia 30 de abril. Especialistas devemdebater estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento da doença
Costa do Sol se une contra ameaça aos royalties e articula junto ao Estado
Mobilização regional busca barrar impactos de julgamento no STF que pode alterar distribuição dos recursos do petróleo e afetar diretamente os cofres de municípios produtores
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