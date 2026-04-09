Prefeitura de Saquarema abre credenciamento para pareceristas culturais - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abre credenciamento para pareceristas culturaisDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 09/04/2026 18:14

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, está selecionando pareceristas para atuação na avaliação de projetos e candidaturas inscritas nos editais vinculados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2, e possíveis demandas da Subsecretaria Municipal de Cultura.

O credenciamento tem como objetivo a formação de banco de avaliadores qualificados, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública, respeitando os critérios estabelecidos em edital.

Para se inscrever

O período de inscrição segue até o dia 15 de abril e os interessados deverão preencher, integralmente, o formulário referente ao Edital de Credenciamento nº 01/2026, destinado à seleção de pareceristas e disponível no aplicativo Colab , anexando a documentação exigida e fornecendo informações sobre sua formação, experiência e atuação na área cultural.

Em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato por meio do e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br, ou pelo WhatsApp (22) 99742-3893.