6ª edição do Saquarema Country Fest promete agitar Saquarema em maio - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

6ª edição do Saquarema Country Fest promete agitar Saquarema em maioDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/04/2026 18:29

Saquarema - A contagem regressiva começou para mais uma edição do Saquarema Country Fest. Realizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, o evento acontecerá de 01 a 03 de maio, no Parque de Exposições Marcos Catharino de Souza Junior (Marcos Santiago), localizado em Sampaio Corrêa, e faz parte da programação dos 185 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

A maior festa country da Região dos Lagos chega à sua 6ª edição reunindo grandes nomes do sertanejo e do forró em três dias de muita música, lazer e diversão. “Chegamos à sexta edição do Country Fest, que já se consolidou como um dos eventos mais esperados do nosso calendário. Este ano não será diferente. Teremos grandes nomes da música nacional, estrutura de qualidade e um ambiente pensado para toda a família”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

Os shows

A abertura do evento, na sexta-feira (1º) (feriado do dia do trabalhador), contará com um grande show do cantor Murilo Huff. Goiano, aos 25 anos de idade já vem colhendo frutos e consolidando sua carreira com mais de 197 milhões de views no YouTube e 148 milhões de streams no Spotify. Apaixonado por música desde cedo, aos 19 anos começou a fazer das composições seu trabalho e fonte de renda. Em 2018, resolveu realizar o sonho de se lançar como cantor. Seu DVD “Pra Ouvir Tomando Uma” contou com 15 faixas, sendo 8 escritas por ele. Além de ter milhões de views e streams, Murilo ganhou entrou para o top 50 do Spotify Charts e ganhou o rádio e telinhas da TV em seu trabalho de estreia, emplacando duas músicas na trilha sonora da novela “Amor de Mãe”, da Rede Globo. Agora, a aposta é na continuação do projeto, o DVD “Pra Ouvir Tomando Uma 2, que conta com participação especial de Jorge (da dupla Jorge & Mateus), Marília Mendonça e Henrique & Juliano e já teve quatro músicas lançadas: “Desejando Eu” (feat. Henrique e Juliano), “Bêbado Famoso”, “Imune” e “Frieza” (feat. Marília Mendonça).

Já no sábado (2), o palco será tomado pelo carisma e talento de Xand Avião. Nascido no Rio Grande do Norte, desde muito cedo, a música já fazia parte de sua vida, influenciando sua formação artística e despertando o desejo de seguir carreira no universo musical. Com o Aviões do Forró, Xand Avião alcançou projeção nacional. A banda se tornou um fenômeno dentro do gênero, levando o forró para diferentes regiões do Brasil e conquistando multidões em shows, festivais e eventos. Durante esse período, o grupo lançou diversos sucessos que marcaram a história do forró moderno, consolidando o nome do cantor como um dos principais representantes da música nordestina.

Após anos de sucesso com o Aviões do Forró, o cantor iniciou uma nova fase em sua trajetória artística, dando início à carreira solo. Mesmo com essa mudança, continuou mantendo a essência musical que o consagrou. Em carreira solo, Xand Avião continuou lotando shows por todo o Brasil, apresentando um repertório que mistura forró, piseiro e músicas românticas, além de novos sucessos que conquistaram o público.

Encerrando os três dias de programação com chave de ouro, no domingo (3), sobe ao palco o cantor Natanzinho Lima, considerado como um fenômeno do forró e piseiro, popularizado pelo projeto "De Bar em Bar". Ex-garçom, viralizou com vídeos cantando na escola e hoje é um dos principais nomes da nova geração. Ele é conhecido por hits românticos e um estilo único de piseiro. Lançou álbuns como "Verão 2K20", "É pra tocar no 12", "Arraiá do Natanzinho" e tem músicas de destaque como "Me Apaixonei", "Uma e Quinze da Manhã" e "Bipolar" (colaboração). Natanzinho tem construído uma carreira sólida com foco na música nordestina moderna.

Diversas atrações animarão os presentes

Além dos shows, o evento contará com diversas atrações para toda a família. Um parque de diversões também será montado no local, com estrutura reforçada de segurança e apoio ao público. A Prefeitura também montará uma grande praça de alimentação que reunirá diversas opções gastronômicas para a população.

A entrada no evento será gratuita e os shows começarão a partir das 19 horas. Por motivos de segurança, não será permitida a entrada de coolers e garrafas de vidro.