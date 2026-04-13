Cartão Tarifa Solidária atinge marca de 11 milhões de viagens em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Cartão Tarifa Solidária atinge marca de 11 milhões de viagens em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 13/04/2026 20:35

Saquarema - O Tarifa Solidária, criado pela Prefeitura de Saquarema, completou cinco anos e os números mostram o sucesso do programa que dá desconto na passagem dos ônibus municipais da cidade. Desde 2021, ano do lançamento do cartão, já foram registradas cerca de 11 milhões de viagens. Somente em 2025, foram 3 milhões de transações. Atualmente, a Prefeitura de Saquarema subsidia cerca de 70% do valor da passagem para os beneficiários da Tarifa Solidária, que pagam R$ 2 por viagem, enquanto o preço sem desconto fica em R$ 6,88.

A diminuição do valor da passagem tem impacto no bolso dos passageiros. Uma pessoa que vai de casa para o trabalho e volta usando a Tarifa Solidária economiza R$ 9,76 por dia. Em um mês, a economia pode chegar a R$ 214,72; no ano, R$ 2.576,64. A matemática não deixa dúvidas sobre o impacto no bolso do passageiro, que fica com mais dinheiro para outras despesas. Quem trabalha sabe a diferença que isso faz no orçamento de casa.

Aumento no poder de consumo

“O subsídio que a Prefeitura de Saquarema usa para diminuir o preço da passagem é uma política pública que vai muito além da mobilidade. É uma iniciativa voltada para o bem-estar da população e, consequentemente, do nosso município. Com mais dinheiro no bolso, o passageiro tem mais qualidade de vida e movimenta a economia da cidade, ao aumentar o seu poder de consumo”, destaca Leandro Lessa, diretor de Transportes da Secretaria Municipal de Transporte e Serviços Públicos.