Cartão Tarifa Solidária atinge marca de 11 milhões de viagens em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Em cinco anos, cartão Tarifa Solidária atinge marca de 11 milhões de viagens em Saquarema
Atualmente, a Prefeitura de Saquarema subsidia cerca de 70% do valor da passagem para os beneficiários
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