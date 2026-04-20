Prefeitura de Saquarema abrirá inscrições para curso de Micropigmentador em parceria com o Senac - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema abrirá inscrições para curso de Micropigmentador em parceria com o SenacDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/04/2026 11:45

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), abrirá inscrições para o curso de Micropigmentador, oferecido no Centro de Capacitação Profissional José Carlos Cabral.

O curso é ideal tanto para iniciantes quanto para profissionais que buscam se atualizar e se aprimorar. E além do conteúdo técnico, prepara o aluno que queira abrir ou expandir seu próprio negócio no setor, ao abordar temas como gestão, atendimento ao cliente e marketing.

A iniciativa faz parte das ações de qualificação profissional promovidas pelo município, com o objetivo de ampliar oportunidades de geração de renda e inserção no mercado de trabalho.

As inscrições

Para se inscrever, de 04 a 13 de maio, através do aplicativo Colab os candidatos devem ter idade mínima de 18 anos e o Ensino Fundamental completo. O curso terá 15 vagas para o turno da noite, aulas às segundas e quartas-feiras, das 18h às 22h, e início no dia 03 de junho.

A confirmação presencial das inscrições acontecerá nos dias 14 e 15 de maio, das 8h às 17h, no próprio Centro de Capacitação, localizado na Rua Segisfredo Bravo, nº 139, em Bacaxá. Para a efetivação da matrícula, os candidatos devem apresentar cópias de RG e CPF, comprovante de escolaridade e de residência, atualizado, além de duas fotos 3×4.

Com essa nova capacitação, a Prefeitura de Saquarema atinge a marca de 18 cursos gratuitos disponibilizados apenas no ano de 2025, capazes de proporcionar o aprimoramento profissional e a melhoria da qualidade de vida de inúmeros moradores do município.