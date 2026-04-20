Credenciamento para pareceristas culturais segue aberto pela Prefeitura de Saquarema até sexta-feira (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

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Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, torna público o formulário de inscrição referente ao Edital de Credenciamento no 01/2026, destinado à seleção de pareceristas para atuação na avaliação de projetos e candidaturas inscritas nos editais vinculados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2, e possíveis demandas da Subsecretaria Municipal de Cultura.
O edital foi revisado e atualizado, garantindo mais clareza, transparência e eficiência no processo. O presente credenciamento tem como objetivo a formação de banco de avaliadores qualificados, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública, respeitando os critérios estabelecidos em edital.
O período de inscrição segue até o dia 24 de abril. Os interessados deverão preencher integralmente o formulário de inscrição disponível no aplicativo Colab, anexando a documentação exigida e fornecendo informações verídicas sobre sua formação, experiência e atuação na área cultural.
O edital e o cronograma de credenciamento podem ser conferidos no link e, em caso de dúvidas, os candidatos poderão entrar em contato através do e-mail cultura@saquarema.rj.gov.br ou pelo WhatsApp: (22) 99742-3893.