Credenciamento para pareceristas culturais segue aberto pela Prefeitura de Saquarema até sexta-feira (24) - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Credenciamento para pareceristas culturais segue aberto pela Prefeitura de Saquarema até sexta-feira (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 20/04/2026 11:50

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Inclusão, Ciência e Tecnologia, torna público o formulário de inscrição referente ao Edital de Credenciamento no 01/2026, destinado à seleção de pareceristas para atuação na avaliação de projetos e candidaturas inscritas nos editais vinculados à Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) Ciclo 2, e possíveis demandas da Subsecretaria Municipal de Cultura.

O edital foi revisado e atualizado, garantindo mais clareza, transparência e eficiência no processo. O presente credenciamento tem como objetivo a formação de banco de avaliadores qualificados, que poderão ser convocados conforme a necessidade da administração pública, respeitando os critérios estabelecidos em edital.

O período de inscrição segue até o dia 24 de abril. Os interessados deverão preencher integralmente o formulário de inscrição disponível no aplicativo Colab , anexando a documentação exigida e fornecendo informações verídicas sobre sua formação, experiência e atuação na área cultural.