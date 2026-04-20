Credenciamento para pareceristas culturais segue aberto pela Prefeitura de Saquarema até sexta-feira (24)Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Pareceristas culturais de Saquarema devem realizar credenciamento até sexta-feira
Interessados devem preencher integralmente o formulário de inscrição disponível no aplicativo Colab, anexando a documentação exigida e fornecendo informações verídicas sobre sua formação
Pareceristas culturais de Saquarema devem realizar credenciamento até sexta-feira
Interessados devem preencher integralmente o formulário de inscrição disponível no aplicativo Colab, anexando a documentação exigida e fornecendo informações verídicas sobre sua formação
Prefeitura de Saquarema e Senac abrem inscrições para curso de Micropigmentador
Curso é gratuito e voltado para os saqueremenses maiores de 18 anos. Serão oferecidas 15 vagas para o turno da noite
Dr. Serginho articula parceria com Uerj para ampliar saúde em Cabo Frio
Encontro reuniu secretários e direção da Medicina da faculdade para discutir unidade avançada e retomada de atendimento infantil
Obra do Hospital Municipal ganha corpo e reforça agenda de Fábio do Pastel
Nesta sexta-feira (17), o prefeito de São Pedro da Aldeia conduziu uma visita técnica ao canteiro de obras ao lado de secretários municipais e vereadores
Dia da Educação Inclusiva reforça importância do Viva+Esporte para crianças com TEA em Saquarema
Iniciativa gratuita da Prefeitura oferece atividades como Vôlei de Praia, Funcional, Skate, Beach Tennis, Canoagem, Futevôlei, Futsal, Ginástica da 3ª Idade e Dança
Prefeitura de Saquarema promove evento com orientações sobre o Imposto de Renda 2026
'Descomplica IRPF' será realizado na sexta-feira (24), das 09h às 13h, no Teatro Municipal Mário Lago. A ação é gratuita e aberta ao público
Cabo Frio reúne lideranças em defesa dos royalties do Rio de Janeiro
Encontro, nesta quinta-feira (16), reuniu prefeitos, consórcios e lideranças políticas em debate de estratégias para evitar perdas. Estado e municípios produtores podem perder até R$ 24 bi anuais caso STF autorize redistribuição dos recursos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.