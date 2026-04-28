Clínica Veterinária Edelso Bernardo Vignoli completa 2 anos de inauguração em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Clínica Veterinária Edelso Bernardo Vignoli completa 2 anos de inauguração em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 28/04/2026 15:01

Saquarema - A Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli completou dois anos de inauguração em abril, consolidando-se como a maior unidade de atendimento à saúde animal da Região dos Lagos. Integrante do Programa de Atenção aos Animais, da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, a unidade reforça as ações de cuidado e bem-estar animal desenvolvidas pela Prefeitura de Saquarema.

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Ao longo de 2026, a Clínica Veterinária Municipal, em conjunto com a unidade de Sampaio Corrêa e com o consultório de Jaconé, contribuiu para o atendimento de cerca de 6,3 mil animais, evidenciando a alta demanda pelos serviços oferecidos. A unidade realiza atendimentos por ordem de chegada, enquanto as cirurgias são agendadas diretamente no local. Para ser atendido, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência do tutor.



Atendimento completo



Reconhecida como uma das maiores estruturas veterinárias do estado, a clínica oferece atendimento completo aos animais, incluindo consultas, procedimentos de castração, administração de medicamentos, exames e outros cuidados essenciais. O espaço conta com dois centros cirúrgicos, duas salas de pré-operatório, uma de pós-operatório, três consultórios veterinários, além de farmácia, laboratório, almoxarifado, áreas administrativas e espaços de apoio como copa e vestiários.



O avanço dos serviços municipais voltados à saúde animal acompanha uma tendência nacional de forte presença dos pets nos lares brasileiros. No país, estima-se que existam cerca de 160 milhões de animais de estimação, entre cães, gatos e outros pets, que hoje fazem parte da rotina de milhões de famílias. Esse cenário evidencia a crescente demanda por atendimento veterinário público, especialmente em municípios onde o acesso a serviços privados ainda é limitado.



Os números reforçam a ampliação dos serviços prestados ao longo dos últimos anos pela prefeitura. Em 2024, foram realizadas 18.847 consultas clínicas, número que aumentou para 28.491 em 2025, representando crescimento de 51,2%. Em 2026, o total de atendimentos até março foi de 13.140, incluindo consultas, microchipagem, castrações, exames, testes rápidos, vacinações e cirurgias, evidenciando a ampliação contínua da rede de atendimento veterinário no município.



Mais do que números, os atendimentos realizados pela rede municipal refletem uma realidade presente no cotidiano das famílias. Para muitos tutores, o acesso gratuito a consultas, cirurgias e medicamentos representa a única possibilidade de cuidado com seus animais de estimação, que são considerados parte da família. Ao longo de 2026, a Clínica Veterinária Municipal, em conjunto com a unidade de Sampaio Corrêa e com o consultório de Jaconé, contribuiu para o atendimento de cerca de 6,3 mil animais, evidenciando a alta demanda pelos serviços oferecidos. A unidade realiza atendimentos por ordem de chegada, enquanto as cirurgias são agendadas diretamente no local. Para ser atendido, é necessário apresentar documento com foto e comprovante de residência do tutor.Reconhecida como uma das maiores estruturas veterinárias do estado, a clínica oferece atendimento completo aos animais, incluindo consultas, procedimentos de castração, administração de medicamentos, exames e outros cuidados essenciais. O espaço conta com dois centros cirúrgicos, duas salas de pré-operatório, uma de pós-operatório, três consultórios veterinários, além de farmácia, laboratório, almoxarifado, áreas administrativas e espaços de apoio como copa e vestiários.O avanço dos serviços municipais voltados à saúde animal acompanha uma tendência nacional de forte presença dos pets nos lares brasileiros. No país, estima-se que existam cerca de 160 milhões de animais de estimação, entre cães, gatos e outros pets, que hoje fazem parte da rotina de milhões de famílias. Esse cenário evidencia a crescente demanda por atendimento veterinário público, especialmente em municípios onde o acesso a serviços privados ainda é limitado.Os números reforçam a ampliação dos serviços prestados ao longo dos últimos anos pela prefeitura. Em 2024, foram realizadas 18.847 consultas clínicas, número que aumentou para 28.491 em 2025, representando crescimento de 51,2%. Em 2026, o total de atendimentos até março foi de 13.140, incluindo consultas, microchipagem, castrações, exames, testes rápidos, vacinações e cirurgias, evidenciando a ampliação contínua da rede de atendimento veterinário no município.Mais do que números, os atendimentos realizados pela rede municipal refletem uma realidade presente no cotidiano das famílias. Para muitos tutores, o acesso gratuito a consultas, cirurgias e medicamentos representa a única possibilidade de cuidado com seus animais de estimação, que são considerados parte da família.

Esse impacto se reflete em histórias reais, como a da moradora de Jaconé, Elisa Silva, que recorreu ao serviço veterinário do município em um momento de grande preocupação: seu cachorro, Bob, sofria com intensas coceiras causadas por uma infecção de pele. O quadro era sério, a ponto de o animal se ferir ao se coçar constantemente. Após receber o atendimento e seguir o tratamento indicado, a mudança foi rápida e perceptível. “Em poucos dias já dava pra ver ele mais tranquilo, voltando a brincar. Hoje ele está bem, e isso pra mim foi um alívio enorme”, conta Elisa.



Ela também destaca o acolhimento recebido durante o atendimento. “Quando cheguei lá, eu estava muito nervosa, mas fui surpreendida de forma positiva. Desde a recepção, me trataram com respeito e paciência. O veterinário que atendeu o Bob foi muito atencioso, explicou tudo com calma, tirou minhas dúvidas e me deixou mais tranquila. Eu senti que ele estava sendo cuidado de verdade”, relatou.



Nesse contexto, a consolidação da rede municipal de atendimento veterinário também tem impacto direto na saúde pública, ao contribuir para a prevenção de zoonoses, o controle populacional de animais e a redução de casos de abandono, fortalecendo a relação entre bem-estar animal e qualidade de vida da população.



“Ao completar dois anos de inauguração, a Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli se consolida como um equipamento fundamental para a proteção e o cuidado dos animais em Saquarema. Os resultados alcançados ao longo desse período demonstram a importância da expansão dos serviços e o impacto positivo na vida dos tutores e de seus animais”, apontou a Secretária Municipal dos Direitos dos Animais, Adriana Pereira.



A unidade também reforça a importância da atuação integrada da rede municipal de atenção aos animais, garantindo atendimento contínuo e qualificado, além de contribuir para o controle populacional, a prevenção de doenças e a promoção da saúde pública em Saquarema.



A Clínica Veterinária Municipal Edelso Bernardo Vignoli fica localizada na Rodovia Amaral Peixoto, Km73, em Bonsucesso; e para que o pet seja atendido por ordem de chegada, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, é necessário que o tutor apresente documento com foto e comprovante de residência.