Saquarema Country Fest reuniu mais de 100 mil pessoas - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema Country Fest reuniu mais de 100 mil pessoasDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/05/2026 22:04

Saquarema - O município de Saquarema recebeu, de 1º a 3 de maio, mais uma edição do Saquarema Country Fest, consolidado como um dos principais eventos do calendário cultural da cidade. Realizado no Parque de Exposições, em Sampaio Corrêa, o festival contou com entrada gratuita e reuniu mais de 100 mil visitantes ao longo dos três dias.

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Além dos shows de artistas nacionais do sertanejo, forró e do brega, o evento teve forte impacto econômico, especialmente para comerciantes e trabalhadores informais que atuaram na área do festival. Barracas de alimentação, bebidas e produtos diversos foram montadas no espaço, gerando oportunidades de renda durante o feriado prolongado.



De acordo com a programação oficial do município, o Country Fest faz parte do calendário oficial da cidade, que busca fortalecer o turismo e movimentar a economia local ao longo do ano. A realização de festivais desse porte contribui para o aumento do fluxo de visitantes, beneficiando não apenas quem trabalha diretamente no evento, mas também setores como hospedagem, transporte e comércio da cidade.



“Nesta sexta edição, alcançamos um recorde de público, o que demonstra o crescimento e a relevância do festival. Recebemos caravanas de diversos municípios, reforçando o alcance regional do evento e o seu impacto positivo para o turismo e a economia local. Além do Country Fest, Saquarema conta com um calendário turístico diversificado e consolidado, pensado para ter eventos ao longo de todo o ano, e não apenas no verão. É uma programação que reúne eventos esportivos, culturais, gastronômicos e religiosos, capaz de atrair diferentes públicos. Somos uma cidade que conecta experiências das ondas à serra e que também abriga uma grande e forte comunidade sertaneja”, destacou o Secretário de Esporte, Lazer e Turismo, Rafael Badá.



As apresentações musicais foram um dos pontos altos do evento. No primeiro dia, o cantor Murilo Huff abriu a programação com um repertório marcado por sucessos do sertanejo atual, envolvendo o público em um show de forte apelo emocional e grande participação da plateia. Já no segundo dia, Xand Avião levou ao palco uma performance, mesclando forró e hits conhecidos, transformando a arena em um grande espetáculo de interação e dança. Encerrando a programação, Nathanzinho Lima comandou a última noite com um show animado, reunindo o maior número de público dos três dias e garantindo um fechamento marcado por repertório popular e clima de celebração. Juntas, as três apresentações reforçaram a diversidade musical do evento e foram fundamentais para o alto fluxo de público ao longo dos dias de festa.



Entre as atrações do Country Fest, as montarias chamaram a atenção do público, assim como a Prova dos Três Tambores, que demonstrou a destreza e a agilidade dos competidores em apresentações que mantiveram a plateia envolvida do início ao fim. Com organização profissional e participação de atletas experientes, as disputas reforçaram a relevância do evento no cenário regional.



Além das competições, o festival contou com uma estrutura pensada para receber toda a família, incluindo parque de diversões, presença de animais e uma variada praça de alimentação, com opções de comidas e bebidas. O ambiente proporcionou uma experiência completa aos visitantes, unindo lazer, tradição e entretenimento em um clima festivo que movimentou a cidade durante toda a programação. Para muitos trabalhadores, a movimentação intensa foi um dos pontos positivos da edição deste ano. O grande público presente impulsionou as vendas e garantiu retorno financeiro em um curto período de tempo, reforçando a importância de eventos gratuitos para a economia local.



“O Country Fest já se consolidou como um dos grandes eventos do nosso calendário. Ele fortalece o turismo, atrai visitantes de várias regiões e movimenta diretamente a nossa economia, gerando oportunidades para comerciantes, ambulantes e toda a rede de serviços. É um evento que valoriza a cidade e traz benefícios reais para a população”, afirmou a prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.



A expectativa é que o Saquarema Country Fest continue crescendo nos próximos anos, acompanhando o fortalecimento do calendário turístico da cidade e atraindo cada vez mais visitantes para a Região dos Lagos.



A capital dos eventos



Os números reforçam a consolidação de Saquarema como a “Capital dos Eventos”, com um calendário turístico cada vez mais robusto e impactante: em 2025, o faturamento global movimentou cerca de R$ 560 milhões na economia local. O volume de eventos cresceu de datas sazonais, como Réveillon, Carnaval e Círio de Nazaré, em 2016, para 40 eventos em 2024 e mais de 60 previstos para 2026, uma média superior a um por semana.



Esse dinamismo atrai aproximadamente 1 milhão de visitantes por ano, impulsionando diferentes setores. Destaque também para o impacto do surfe, com a etapa mundial da WSL em 2025 gerando R$ 93 milhões em renda direta para as famílias da região, além do sucesso do Natal de Luz, que atrai mais de 100 mil pessoas e gera um retorno quatro vezes maior do que o valor investido.