Teatro Mário Lago terá espetáculo musical neste sábado (9) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago terá espetáculo musical neste sábado (9) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/05/2026 22:10

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago apresenta ao público, no próximo sábado (9), às 19h, o espetáculo musical “Tributo aos anos 80”.

Os anos 80 foram o cenário musical que revelou bandas e artistas, influenciando a geração dos jovens no período e na década seguinte, com a influência do punk e do rock norte americano radicalizado na Inglaterra, e o surgimento do Rock Brasil.

Gang 90, Blitz, Legião Urbana, Capital Inicial, Paralamas do Sucesso, Ultraje a Rigor e RPM, entre outras bandas, ditaram a música brasileira, tocada nos anos 80, influenciando os jovens brasileiros. O espetáculo reflete a época e o cenário acima narrado. “Tributo aos Anos 80” tem André Luiz Sant’Anna Britto como DJ, auxiliado por Silvana Santoro.

A classificação indicativa do espetáculo, que tem 2h30 de duração, é 18 anos e os ingressos podem ser obtidos por R$ 20,00, através do número (21) 99964-4507.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, nº 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.