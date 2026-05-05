Teatro Mário Lago terá espetáculo musical neste sábado (9) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema recebe espetáculo musical neste sábado
'Tributo aos Anos 80' será apresentado às 19h e conta com André Luiz Sant’Anna Britto como DJ, auxiliado por Silvana Santoro
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Saquarema Country Fest reúne mais de 100 mil pessoas e movimenta economia local durante feriado
Realizado no Parque de Exposições, em Sampaio Corrêa, o festival contou com entrada gratuita e shows de artistas nacionais do sertanejo, forró e do brega
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Estrutura foi planejada sob as normas da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) para oferecer atendimento humanizado e de excelência à crescente demanda local
Secretaria de Saúde de Saquarema participa de capacitação sobre vigilância de arboviroses zoonóticas
Capacitação foi promovida pelo Ministério da Saúde em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, reunindo técnicos de diversos municípios fluminenses
Prefeita de Araruama inaugura estação do ferry boat em Praia Seca
Entrega no 4º distrito reforça estratégia da gestão municipal e amplia estrutura para usuários da travessia
Giro político de Eduardo Paes ganha apoio de prefeito do PL em Arraial do Cabo
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