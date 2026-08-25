Estudantes que participaram do primeiro edital do Conexão Universitária comemoram formatura - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Estudantes que participaram do primeiro edital do Conexão Universitária comemoram formaturaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 25/08/2026 19:46

Saquarema - Estudantes que participaram do primeiro edital do Conexão Universitária (COUNI), em 2022, estão se formando em Saquarema. Ao todo, são cerca de 400 alunos de cursos como Publicidade e Propaganda, Ciências Contábeis, Nutrição, Educação Física e Serviço Social. Eles estudaram na Universidade de Vassouras e na Unilassale com bolsas do COUNI e agora vão comemorar a tão esperada conquista do diploma

Desenvolvimento maior

Para a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, o encerramento deste ciclo é apenas o passo inicial de mudanças profundas na cidade: “Eu tenho muito orgulho de participar deste momento. A oportunidade de entrar no Ensino Superior, dada pelo COUNI, é uma virada de chave na vida dos saquaremenses. Com mais pessoas qualificadas, o desenvolvimento da nossa cidade é ainda maior. É a certeza do sucesso desse nosso programa, que ainda vai formar mais gente”, declarou.

O COUNI transformando vidas

O Conexão Universitária é um programa que dá a moradores do município acesso ao Ensino Superior. Aos beneficiários do COUNI, a Prefeitura de Saquarema oferece bolsas de estudos, ajuda de custo e transporte gratuito até a universidade. Desde o início do projeto, em 2022, cerca de 12 mil pessoas já tiveram suas vidas transformadas.

Uma delas é a auxiliar de educação infantil Daisy Anne de Souza, de 36 anos. Moradora de Porto da Roça, Daisy encontrou na faculdade uma forma de expandir seus horizontes. Em 2022, quando começou a estudar Serviço Social na Universidade de Vassouras, fez novos amigos e acumulou conhecimento.

“A universidade me fez sair de casa, conhecer pessoas novas. Eu botei a cabeça para pensar em outras coisas e agora não quero parar. O COUNI é uma chance de mudar de vida mesmo. Não só financeiramente, mas também intelectualmente. Agora, quero tentar entrar em um mestrado”, planeja a saquaremense filha de pai pedreiro e mãe merendeira. Daisy conta que os pais estão muito ansiosos para a sua colação. Já a irmã mais nova, de 18 anos, ficou inspirada.

“Fui a primeira pessoa da minha família que entrou na universidade. Agora, minha irmã também quer viver o que estou vivendo. Então, o COUNI transformou a minha vida, mas também teve impacto na vida dela, por exemplo”, revela.

Histórias como a de Daisy se acumulam e o programa que deu acesso ao Ensino Superior para cerca de 12 mil pessoas chega a um marco com a formatura dos primeiros estudantes.