Escolas municipais de Saquarema ficam entre as melhores de todo o Estado no Ideb 2025 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Escolas municipais de Saquarema ficam entre as melhores de todo o Estado no Ideb 2025Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 19/08/2026 18:26

Saquarema - Duas escolas municipais de Saquarema tiveram destaque no Ideb, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal indicador da qualidade de ensino no Brasil. Uma delas liderou o ranking da Região dos Lagos, com nota 8,2 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, e ficou em oitavo lugar entre as escolas públicas de todo o Estado. Já uma outra escola foi a segunda que, em uma década, mais cresceu em número de pontos em todo o Estado, aumentando sua nota de 4,6 em 2015, para 7,7 em 2025: um acréscimo de 3,1 pontos. Em comum, ambas as escolas apresentam continuidade do trabalho com os alunos e participação ativa dos pais na educação.

A Escola Municipal Anízia Rosa de Oliveira Coutinho, no Retiro, em Bacaxá, com nota 8,2 nos primeiros anos do Ensino Fundamental, foi a campeã do município e da Região dos Lagos. Em todo o estado, a escola ficou em oitavo, junto com outras três escolas. Isso a posicionou em seleto grupo reunindo menos de 0,5% de todas as 2.476 escolas avaliadas em território fluminense. A unidade, que conta com um total de 270 alunos da Educação Infantil ao 5º Ano, destaca-se pela participação dos pais no processo educacional. Além disso, a equipe da escola acompanha de perto o desempenho de cada um dos alunos. É um trabalho em conjunto que envolve toda a comunidade escolar.

Parceria com os pais

“Ao identificarmos dificuldades do aluno, o professor sinaliza a equipe diretiva para entrar em contato com a família, para que, juntos, família e escola, possamos traçar estratégias para que esse aluno supere as dificuldades. Os pais, aqui na escola, vestem a camisa de verdade. A gente tem uma parceria muito grande com eles”, afirma o diretor-geral da unidade, Wanderson de Sá Amaro.

A menos de quatro quilômetros dali, fica a Escola Municipal Luciana Santana Coutinho, no bairro Porto da Roça. A unidade tem 859 alunos da Educação Infantil ao Ensino Fundamental e obteve nota 7,7 nos anos iniciais do Ideb 2025, voltado para os alunos do 1º ao 5º Ano. Com a segunda melhor nota do município, a escola ainda se destacou por ter, junto com outras quatro unidades, o segundo maior acréscimo de pontos no índice nos últimos dez anos em todo o estado: saiu de 4,6 para 7,7. Além do salto de 3,1 pontos nos anos iniciais do Ensino Fundamental, a escola Luciana ainda ficou no primeiro lugar do município nos anos finais do Ideb: alcançou 5,8 pontos.

Equipe totalmente envolvida

“Aqui, acolhemos tanto servidores como alunos. Todos se sentem valorizados na escola. Todos contribuem e se sentem como pertencentes a uma comunidade. E isso é muito importante. Uma escola não cresce sozinha. Por trás de um bom resultado, há acompanhamento, planejamento, professores, funcionários… Uma equipe totalmente envolvida para uma nota crescer”, declarou o diretor-geral da Escola Municipal Luciana Santana Coutinho, Maicon Silva Corrêa.

Os diretores de ambas as escolas afirmam que seguem a política pública de educação da Prefeitura de Saquarema. Além do envolvimento dos pais, o entendimento é que a nota do Ideb não é construída somente nos 5º e 9º anos, quando os alunos fazem as provas de avaliação de português e matemática. O trabalho começa desde a Educação Infantil, com o envolvimento de todos para oferecer ensino de qualidade ao longo do tempo.

Os resultados do Ideb 2025 mostraram que a média das escolas municipais de Saquarema subiu nos anos iniciais do Ensino Fundamental, de 6,0 em 2023, para 6,5 em 2025. Nos anos finais, a nota é de 5,3. Em ambos os segmentos, o município superou as médias estadual e nacional. As notas do Ideb são calculadas a partir do desempenho dos estudantes em exames padronizados e das taxas de aprovação escolar.

“Todos esses resultados mostram que as nossas políticas de educação estão surtindo efeito. Entendemos que a educação de qualidade se alcança com trabalho contínuo, feito a longo prazo, e em conjunto. Além disso, sempre trazemos os pais para a educação. Em cada unidade escolar, há uma proximidade muito grande entre funcionários, alunos e responsáveis. Mais do que alunos com boas notas, queremos formar cidadãos”, destacou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.

A chefe do Executivo saquaremense ainda destaca a construção de complexos educacionais com ensino em tempo integral no município. Um deles já está pronto, na Barreira, e outros cinco estão sendo erguidos. Além disso, entre 2023 e 2025, por exemplo, o número de alunos matriculados subiu 12,4% nas escolas municipais: de 17.563 para 19.749 estudantes.