População de Saquarema ganha nova creche na Barreira - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

População de Saquarema ganha nova creche na Barreira Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/08/2026 17:20

fotogaleria

Localizada na Rua Capitão Nunes, nº 788, a creche tem capacidade para atender até 100 crianças e conta com uma estrutura moderna e planejada para oferecer conforto, segurança e qualidade no atendimento. A unidade possui cinco salas de aula, sala multiuso, ambientes climatizados, lactário, fraldário, refeitório, cozinha, lavanderia, banheiros, salas administrativas, área de lazer e jardim sensorial.A nova unidade segue o padrão adotado pela Prefeitura nas creches municipais inauguradas recentemente, com espaços pensados para atender às necessidades das crianças durante a primeira infância. Além das salas destinadas às atividades pedagógicas, a estrutura oferece ambientes de convivência, alimentação, cuidados e recreação, proporcionando um espaço adequado para o aprendizado e o desenvolvimento infantil.Para a Vice-Prefeita de Saquarema, Dra. Raquel Oliveira, a inauguração também representa um momento de emoção para a família, já que a unidade recebeu o nome de sua mãe, Dona Regina: “É uma emoção muito grande ver o nome da minha mãe eternizado em um espaço tão importante para a nossa cidade. Essa homenagem tem um significado muito especial para toda a nossa família, principalmente por estar ligada à educação e ao cuidado com as nossas crianças. Investir em creches é investir no futuro, garantindo às nossas crianças um ambiente seguro, acolhedor e preparado para o seu desenvolvimento. Fico muito feliz e honrada por ver esse espaço se tornar realidade e por saber que tantas famílias serão beneficiadas.”A Karen Vitória é mãe do Levi, de 1 ano, que já está matriculado na nova creche. Ela conta que, agora, vai conseguir retornar ao mercado de trabalho com a tranquilidade de saber que o filho está bem cuidado: “Ter o Levi em um espaço como esse me deixa muito mais segura para voltar ao mercado de trabalho. Sei que ele está em um ambiente acolhedor, pensado para o desenvolvimento das crianças, e que vai receber todo o cuidado, apoio e atenção de profissionais qualificados.”A inauguração da creche faz parte dos investimentos do município na ampliação e modernização da rede pública de ensino. Em 2026, outras unidades também foram entregues pela Prefeitura, ampliando o número de vagas disponíveis para as famílias de Saquarema.“Essa inauguração representa mais um passo importante no compromisso de Saquarema com a educação. Estamos ampliando o acesso às creches e entregando espaços modernos, seguros e preparados para acolher nossas crianças e contribuir para o seu desenvolvimento. Investir na Educação Infantil é investir no futuro, mas também é cuidar das famílias, oferecendo tranquilidade aos pais e responsáveis e melhores oportunidades para todos”, avaliou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.Com a nova creche, a comunidade da Barreira passa a contar com mais uma opção de atendimento educacional para as crianças, dentro de um complexo que reúne diferentes estruturas voltadas à educação.Além da unidade da Barreira, a Prefeitura de Saquarema também prevê a implantação de outros cinco complexos educacionais nos bairros de Bicuíba, Bonsucesso, Rio d’Areia, Palmital e Jaconé.O objetivo é ampliar a oferta de educação integral no município, com estruturas que poderão atender até 740 alunos por turno e contarão com salas de aula e multiuso, biblioteca, auditório, refeitório, playgrounds e espaços esportivos, além de atividades como línguas estrangeiras, música, ballet, hip-hop, jiu-jitsu e karatê.A iniciativa eleva as oportunidades de aprendizagem e reforça os investimentos do município na construção de uma rede de ensino cada vez mais completa e preparada para os alunos saquaremenses.