Saquarema inicia campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos no dia 18 de agosto - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema inicia campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos no dia 18 de agostoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/08/2026 17:01

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema dará início à campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com as secretarias de Agricultura, Direitos dos Animais e Defesa Civil, será realizada em diferentes pontos do município e tem como objetivo ampliar a proteção dos animais e da população contra a raiva.

A campanha

A vacinação é destinada a cães e gatos a partir de três meses de idade. A campanha contará com postos volantes, que funcionarão das 9h às 14h, e com dois Dias D, realizados das 9h às 16h, ampliando as oportunidades para que os tutores levem seus animais para serem imunizados.

Os postos volantes começam o atendimento na terça-feira (18), e a programação segue até novembro, passando por diferentes localidades do município nas seguintes datas: 18/08 – Jaconé, na Praça da Rua 13; 25/08 – Bacaxá/ São Geraldo, ao lado da sede da Guarda; 01/09 – Basiléia, no Sintético; 15/09 – Centro, na subida da Igreja Matriz; 22/09 – Itaúna, na Associação de Surf; 29/09 – Verde Vale, na Praça Genésio Pereira Antunes; 06/10 – Bacaxá, na Praça da Bíblia; 20/10 – Tingui, em frente ao Bar do Luau, e Serra do Mato Grosso, na Associação de Moradores; 27/10 – Loteamento Alvorada, na Quadra de Esportes; 10/11 – Guarani, no Campo; e 17/11 – Jardim, no Campo do Barroso.

Além dos postos volantes, a campanha terá dois Dias D de vacinação antirrábica, ambos com atendimento das 9h às 16h. O primeiro será realizado em 26 de setembro, nas unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) dos seguintes bairros: Bicuíba, Vilatur, Água Branca, Barreira, Mombaça, Barra Nova, Rio Seco, Rio Mole e Rio d’Areia, além da Clínica Veterinária Edelso Bernardo Vignoli, em Bonsucesso.

O segundo Dia D acontecerá em 7 de novembro, com vacinação nas ESFs em Ipitangas, Sampaio Corrêa, Bacaxá, Palmital, Boqueirão e nas seguintes escolas municipais: E.M. Orgé F. dos Santos, em Itaúna; E.M. Carlos Vanderson, em Jaconé; e E.M. Luciana Coutinho, em Porto da Roça.

Para vacinar

Para garantir a segurança durante o atendimento, os cães devem ser levados com coleira e focinheira, enquanto os gatos devem ser transportados em bolsas ou caixas apropriadas. Os animais também precisam estar acompanhados por pessoas maiores de 18 anos.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta que não é recomendada a vacinação de fêmeas grávidas, em período de cio ou amamentando. Também não devem ser imunizados animais que estejam doentes, prostrados, com diarreia, infestação de pulgas ou carrapatos ou que estejam em tratamento com antibióticos. Em caso de dúvidas sobre as condições de saúde do animal, os responsáveis devem buscar orientação de um médico-veterinário.

A raiva é uma doença grave, incurável e fatal, que pode atingir qualquer mamífero, inclusive os seres humanos. Mesmo com a existência da profilaxia antirrábica, a doença ainda provoca milhares de mortes todos os anos no mundo. A vacinação dos animais é uma das principais formas de prevenção e contribui diretamente para a proteção de toda a comunidade.

A Prefeitura de Saquarema reforça a importância da participação dos tutores na campanha. A vacinação é gratuita, rápida e um importante ato de cuidado e proteção dos animais e de toda a população.