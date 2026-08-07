Prefeitura de Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação para menores de 15 anosDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação
Campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 1º de setembro, nas unidades de ESF de diferentes bairros do município
Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação
Campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 1º de setembro, nas unidades de ESF de diferentes bairros do município
Saquarema suspende aulas por conta da previsão de ventos fortes
Defesa Civil está em estágio de observação devido à previsão de ventos moderados a fortes. Equipes da Prefeitura seguem de prontidão
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Casa da Amamentação de Saquarema oferece atendimento para mães e bebês
Unidade presta atendimento especializado para orientar as famílias durante a amamentação e acompanhar o desenvolvimento dos bebês
Fórum Empresarial e Trabalhista será realizado em Saquarema
Evento, que acontece no dia 28 de agosto, a partir das 13h30, contará com palestras ministradas por especialistas da área
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.