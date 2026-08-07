Prefeitura de Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação para menores de 15 anos - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação para menores de 15 anosDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/08/2026 17:10

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza a Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação, voltada para crianças e adolescentes menores de 15 anos. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e garantir que o esquema de vacinação desse público esteja atualizado, fortalecendo a prevenção de doenças e a proteção da saúde da população.

A campanha e o dia D

A campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 1º de setembro, em unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) de diferentes localidades do município. Entre os pontos de atendimento estão as ESFs Água Branca, Bacaxá, Barra Nova, Barreira, Bicuíba, Bonsucesso, Boqueirão, Guarani, Ipitangas, Jaconé, Madressilva, Mombaça, Palmital, Rio d’Areia, Rio Mole, Rio Seco, Sampaio Corrêa, Saquarema, Serra do Mato Grosso e Vilatur.

Além do atendimento durante a semana, no sábado, dia 22 de agosto, será realizado o Dia D de Vacinação, uma mobilização especial para ampliar o acesso das famílias à atualização da caderneta. Nesta data, as unidades participantes funcionarão, em sua maioria, das 8h às 16h. A unidade de Engenho Grande terá atendimento diferenciado, das 8h às 12h.

Para receber o atendimento, pais ou responsáveis devem levar a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e um documento de identificação. As equipes de saúde farão a conferência do histórico vacinal para identificar possíveis doses pendentes e orientar as famílias sobre a necessidade de atualização.

A vacinação é uma das principais estratégias de prevenção e controle de doenças. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde reforça a importância de verificar a caderneta e aproveitar a campanha para manter a imunização das crianças e adolescentes em dia.