Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema participa de evento do Sebrae - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Secretaria Municipal de Urbanismo de Saquarema participa de evento do SebraeDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2026 20:56

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema , por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, participou na última sexta-feira (31), do Movimenta Sebrae, realizado em Nova Friburgo, pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, apresentando experiências de gestão e inovação que vêm tornando o município da Região dos Lagos referência no atendimento aos processos do REGIN (Registro Integrado).

Durante o encontro, a equipe técnica da Secretaria compartilhou as ações adotadas para otimizar a análise de viabilidade para abertura, alteração e regularização de empresas, destacando iniciativas que contribuíram para aumentar a agilidade e a eficiência dos serviços prestados aos empreendedores.

Um dos principais destaques foi a apresentação de uma solução tecnológica desenvolvida pelo servidor Gladson Taquini. A ferramenta consiste em um sistema automatizado de monitoramento que acompanha continuamente o REGIN e envia notificações instantâneas aos servidores responsáveis sempre que um novo processo é registrado.

Maior eficiência

A inovação eliminou a necessidade de consultas manuais frequentes ao sistema, permitindo que as demandas sejam identificadas e analisadas com maior rapidez. Como resultado, houve redução no tempo de resposta aos processos, aumento da produtividade da equipe e maior eficiência no atendimento aos cidadãos e empresários que dependem da tramitação municipal para dar andamento às suas atividades.

A iniciativa chamou a atenção dos participantes do evento por demonstrar como soluções simples, desenvolvidas pelos próprios servidores públicos, podem gerar impactos significativos na qualidade dos serviços oferecidos à população. O compartilhamento dessa experiência reforçou o papel de Saquarema como exemplo de inovação aplicada à gestão pública e incentivo à transformação digital nos municípios.

A participação da Secretaria Municipal de Urbanismo no Movimenta Sebrae reafirma o compromisso da Prefeitura de Saquarema com a modernização da administração pública, o investimento em tecnologia, a valorização dos servidores e a melhoria contínua dos processos. O objetivo é oferecer um atendimento cada vez mais ágil, eficiente e transparente, contribuindo para o fortalecimento do ambiente de negócios e para o desenvolvimento econômico do município.