Palestra apresentará oportunidades da plataforma Contrata+Brasil para produtores rurais em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Palestra apresentará oportunidades da plataforma Contrata+Brasil para produtores rurais em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 04/08/2026 13:58

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento e Pesca, em parceria com o Sebrae, a Fundação Banco do Brasil e o Programa Quintais Produtivos, convida produtores rurais , microempreendedores, cooperativas e toda a população para participar da palestra de apresentação da plataforma Contrata+Brasil, uma iniciativa que amplia as oportunidades de negócios e fortalece o acesso ao mercado.

A palestra

O encontro será realizado no dia 5 de agosto, das 17h30 às 19h30, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa, localizado na Rodovia Amaral Peixoto, km 52, em Sampaio Corrêa. A participação é gratuita e aberta ao público.

Durante a palestra, os participantes conhecerão o funcionamento da plataforma Contrata+Brasil, que conecta produtores rurais, microempreendedores e cooperativas às oportunidades de compras públicas e ao mercado privado. O evento terá foco especial na inclusão do produtor rural, apresentando ferramentas e estratégias para ampliar a comercialização de produtos e serviços, gerar novas parcerias e fortalecer o desenvolvimento econômico local.

A iniciativa busca incentivar a participação dos empreendedores rurais em novos mercados, promovendo mais competitividade, visibilidade e acesso a oportunidades de negócio.