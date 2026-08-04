Palestra apresentará oportunidades da plataforma Contrata+Brasil para produtores rurais em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Palestra apresenta Contrata+Brasil para produtores rurais em Saquarema
Encontro será realizado no dia 5 de agosto, das 17h30 às 19h30, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. Participação é gratuita
Palestra apresenta Contrata+Brasil para produtores rurais em Saquarema
Encontro será realizado no dia 5 de agosto, das 17h30 às 19h30, no Parque de Exposições de Sampaio Corrêa. Participação é gratuita
Curso Preparatório FAETEC 2027 abre inscrições para saquaremenses
Inscrições serão realizadas de 7 a 10 de agosto, pelo Colab, das 10h às 16h. Confirmação da matrícula será nos dias 13 e 14 de agosto
Saquarema oferece 180 novas vagas para o Transporte Universitário
Inscrições serão realizadas na terça (11) e quarta-feira (12), das 9h às 16h. Resultado será divulgado na quinta (13) no site da Prefeitura
Praia Rock Chopper acontece na cidade de Saquarema em agosto
Evento celebra o estilo de vida biker, promovendo integração entre participantes de diversas cidades do Rio e de outras regiões do país
Fábio do Pastel recebe Douglas Ruas em evento da Marinha em São Pedro
Prefeito destacou a recepção do público ao candidato a governador e afirmou que o deputado já é "um aldeense de coração"
Serginho reforça aliança com Douglas Ruas e Dra. Gabriela em evento da Marinha
Prefeito de Cabo Frio participou do Portões Abertos da Aviação Naval, em São Pedro da Aldeia, ao lado do candidato ao Governo do Estado e da irmã, candidata a deputada estadual
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