Casa da Amamentação de Saquarema oferece atendimento gratuito para mães e bebês - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Casa da Amamentação de Saquarema oferece atendimento gratuito para mães e bebêsDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2026 21:13

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Embora a amamentação seja um processo natural, muitas mulheres enfrentam desafios nos primeiros dias após o parto, como dificuldades na pega correta, dores, fissuras, baixa produção de leite e perda de peso do bebê. Para oferecer suporte nesses casos, a unidade conta com uma equipe de enfermagem especializada em aleitamento materno.– Consultoria para gestantes;– Atendimento especializado em amamentação;– Consultas de puericultura;– Acompanhamento do ganho de peso dos recém-nascidos;– Oficinas sobre preparo e cuidados com as mamas;– Aplicação das vacinas BCG e Hepatite B;– Realização do Teste do Pezinho;– Translactação, procedimento indicado para auxiliar recém-nascidos com baixo ganho de peso durante a amamentação;– Relactação, destinada a bebês que precisam retomar a amamentação após períodos de internação.A unidade também desenvolve o “Projeto Engorda”, voltado ao acompanhamento intensivo de recém-nascidos com baixo ganho de peso. O objetivo é monitorar o crescimento dos bebês e oferecer orientações individualizadas às mães para fortalecer o aleitamento materno.“O Projeto foi criado para acompanhar de forma intensiva os recém-nascidos que estão com baixo ganho de peso, oferecendo orientações individualizadas às mães, monitoramento frequente e estratégias que favorecem uma amamentação eficaz. Esse acompanhamento é fundamental porque, além de contribuir para o desenvolvimento saudável do bebê, fortalece a confiança das mães, ajuda a superar as dificuldades iniciais da amamentação e reduz a necessidade de intervenções mais complexas”, explica a Diretora da Casa da Amamentação, Crisser Mello.Desde a inauguração da unidade, em 2023, mais de 11 mil atendimentos já foram realizados, reforçando a importância do serviço para a saúde materno-infantil.As gestantes podem procurar a Casa da Amamentação durante o terceiro trimestre da gravidez para receber orientações sobre o aleitamento materno e os cuidados com o bebê antes do nascimento. Já as mães que enfrentam dificuldades para amamentar ou desejam acompanhamento após o parto podem buscar atendimento diretamente na unidade, sem necessidade de agendamento.Também é possível chegar ao serviço por meio de encaminhamento das Estratégias de Saúde da Família (ESFs), onde as pacientes são cadastradas.A orientação da equipe é que as mães procurem a unidade logo após a alta da maternidade. Quanto mais cedo as dificuldades forem identificadas e acompanhadas, maiores são as chances de sucesso na amamentação e no desenvolvimento saudável do bebê.Patrícia Mendonça foi uma das mães atendidas pela equipe da Casa da Amamentação após perceber que o filho precisava de acompanhamento especializado.“Eu achei que o Mateo estava ganhando peso, porque ele mamava bastante, mas quando chegamos à Casa da Amamentação descobrimos que, na verdade, ele tinha perdido. Fiquei muito preocupada, mas a equipe me acolheu, explicou o que estava acontecendo e me passou toda a orientação necessária. Eles me deram confiança, acompanharam de perto a evolução dele e garantiram que ele iria recuperar esse peso no mesmo dia. Esse apoio foi importante para mim e para o desenvolvimento do meu filho.”A Casa da Amamentação Stephany Maria de Oliveira Coutinho está localizada na Rua Tertuliana Pereira, nº 147, no bairro Bacaxá. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.