Fórum Empresarial e Trabalhista será realizado em Saquarema no dia 28 de agosto - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Fórum Empresarial e Trabalhista será realizado em Saquarema no dia 28 de agostoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 05/08/2026 21:07 | Atualizado 05/08/2026 21:08

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Receita e Tributação, em parceria com a Sala do Empreendedor e o Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro - CRCRJ, realizará no dia 28 de agosto o Fórum Empresarial e Trabalhista, evento voltado para empresários, contadores, empreendedores, gestores e profissionais interessados nas transformações do mercado de trabalho e da gestão empresarial.

O encontro acontecerá no Teatro Municipal Mário Lago, a partir das 13h30, e contará com palestras ministradas por especialistas da área.

Programação e inscrições

A programação terá início às 13h30, com a abertura e recepção dos participantes. Às 14h, o palestrante Rogério Gimba apresentará o tema “Tempo, Prevenção e Impactos – A Tríade da Prosperidade Programada”. Após um coffee break, às 15h30, será a vez do professor Jefferson Dantas, que abordará o tema “Empresa e Funcionário no Novo Mundo do Trabalho”. O encerramento está previsto para 16h50.

A participação é gratuita, mediante inscrição pelo aplicativo Colab, e a entrada será solidária, com a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a um projeto social do município.

O Fórum tem como objetivo a promoção de conhecimento, atualização profissional e troca de experiências, fortalecendo o ambiente de negócios e contribuindo para o desenvolvimento econômico de Saquarema.

O Teatro Municipal Mário Lago fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no Centro - prédio da Prefeitura de Saquarema.