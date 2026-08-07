Prefeitura de Saquarema suspende aulas por conta da previsão de ventos fortes - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema suspende aulas por conta da previsão de ventos fortesDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/08/2026 17:05

Saquarema - Em razão do alerta de ventos fortes no estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura de Saquarema decidiu suspender as aulas nas escolas municipais nos turnos da tarde e da noite desta sexta-feira (7).

A Defesa Civil Municipal está em estágio de observação devido à previsão de ventos moderados a fortes. As equipes da Prefeitura de Saquarema seguem de prontidão cuidando da população.

“Nós priorizamos a integridade de professores, alunos e funcionários da rede municipal de educação. Neste momento, o mais adequado é agir com o máximo de prudência e evitar deslocamentos desnecessários” afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.

A Prefeitura de Saquarema recomenda, ainda, que a população se mantenha atualizada sobre a previsão do tempo por meio dos canais oficiais. Em caso de emergências, a população deve ligar para 193 (Corpo de Bombeiros) ou (22) 99211-5580 (Defesa Civil).