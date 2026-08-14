Arraiá da Vila atraiu milhares de pessoas em Saquarema este ano - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Arraiá da Vila atraiu milhares de pessoas em Saquarema este ano Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/08/2026 16:54

Saquarema - Encerrado no domingo (9), o tradicional Arraiá da Vila de Saquarema é um dos principais eventos do calendário da cidade. Organizado pela Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, o evento gratuito aconteceu no Campo de Aviação, com programação distribuída ao longo de quatro finais de semana, de sexta a domingo, desde o dia 17 de julho.

Consolidado como um dos principais eventos do calendário da cidade, o Arraiá da Vila aquece o turismo na baixa temporada e valoriza a cultura caipira. Este ano, o público contou com 34 barracas de alimentação, 12 carrocinhas, brincadeiras, artesanato e apresentações de dança com alunos da rede municipal e grupos juninos convidados.

Valorização da cultura

“O sucesso de mais uma edição do Arraiá da Vila mostra a força do nosso turismo e o compromisso da gestão em movimentar a economia da cidade durante o ano todo. Foram quatro finais de semana de festa segura, valorização da nossa cultura e geração de renda para a população”, destacou a Prefeita Lucimar Vidal.

Programado para acabar na primeira semana de agosto, o evento foi estendido até o dia 9 por causa de sua boa recepção. Para além do entretenimento, o Arraiá faz parte do plano de diversificação da economia local e é um momento importante para o comércio, restaurantes e hotéis.