Arraiá da Vila atraiu milhares de pessoas em Saquarema este ano Divulgação/Prefeitura de Saquarema
Arraiá da Vila atrai milhares de pessoas em Saquarema
Consolidado como um dos principais eventos do calendário da cidade, festa aquece o turismo na baixa temporada e valoriza a cultura caipira
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Segundo a vítima, houve episódios de violência psicológica, humilhações e ofensas. Thiago Pinheiro negou, disse apenas que se exaltou e vai prestar depoimento nesta sexta-feira (14)
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Objetivo foi ampliar a qualificação das equipes e contribuir para um atendimento mais seguro, humanizado e integral a esse público
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