Prefeitura de Saquarema promove capacitação para profissionais da Saúde sobre atendimento à população LGBTDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema capacita profissionais da Saúde para atender população LGBT
Objetivo foi ampliar a qualificação das equipes e contribuir para um atendimento mais seguro, humanizado e integral a esse público
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