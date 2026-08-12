Prefeitura de Saquarema promove capacitação para profissionais da Saúde sobre atendimento à população LGBT - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema promove capacitação para profissionais da Saúde sobre atendimento à população LGBTDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 12/08/2026 19:37

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema promoveu, no dia 5 de agosto, uma capacitação voltada para profissionais da rede municipal de saúde , com foco na saúde mental da população LGBT. A iniciativa teve como objetivo ampliar a qualificação das equipes e contribuir para um atendimento mais seguro, humanizado e integral a esse público.

Realizada em dois turnos, no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II), em Bacaxá, a capacitação reuniu cerca de 100 profissionais ao longo do dia, sendo aproximadamente 60 participantes pela manhã e 40 no período da tarde. A atividade contou com a participação de profissionais de diferentes áreas da Saúde, incluindo psicólogos, assistentes sociais, enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos.

Qualificar é ampliar o olhar

Durante o encontro, foram abordadas questões relacionadas à saúde mental da população LGBT e aos desafios enfrentados por essas pessoas no acesso aos serviços de saúde. A proposta foi ampliar o olhar dos profissionais para as especificidades desse público, fortalecendo práticas de acolhimento, escuta e respeito à identidade e à singularidade de cada usuário.

Para o psicólogo e coordenador do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II) Arnaldo Souza, falar sobre saúde mental da população LGBT exige compreender que o sofrimento psíquico não está relacionado à orientação sexual ou à identidade de gênero, mas pode ser atravessado por situações de discriminação, violência, rejeição familiar, estigma, invisibilidade e exclusão social: “Por isso, qualificar os profissionais significa ampliar o olhar para além do diagnóstico, reconhecendo a história, a identidade, os direitos e a singularidade de cada pessoa que chega ao serviço. Mais do que transmitir informações, a capacitação nos convida a rever práticas, desconstruir preconceitos e transformar atitudes”, destacou.

Arnaldo também ressaltou que o acolhimento começa desde o primeiro contato do usuário com o serviço: “Desde a recepção até o atendimento clínico, cada palavra, cada pronome utilizado, cada escuta e cada gesto de respeito podem contribuir para que o usuário se sinta seguro e reconhecido”, afirmou.

A capacitação também representa o início de uma proposta de acompanhamento contínuo das equipes. A intenção é que sejam realizadas rodas de conversa de forma mensal ou trimestral, criando um espaço permanente para a discussão de casos, troca de experiências e construção conjunta de estratégias que contribuam para qualificar o atendimento à população LGBT na rede municipal de Saúde.