Teatro Mário Lago recebe comédia infantil no próximo domingo (16) em Saquarema - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Teatro Mário Lago recebe comédia infantil no próximo domingo (16) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/08/2026 21:11

Saquarema - O Teatro Municipal Mário Lago , em Saquarema, recebe, no domingo (16), às 16h e às 18h, a comédia infantil “Chapeuzinho Vermelho - na Era da Internet”, uma releitura divertida, atualizada e repleta de reflexões sobre o nosso século.

Nesta versão, Chapeuzinho sonha em se tornar uma influenciadora digital, a Vovozinha é fitness e super descolada e o Lobo Mau, depois de passar 20 anos preso no Jardim Zoológico, precisa se readaptar aos dias atuais. Entre muitas risadas, o espetáculo convida crianças e adultos a refletirem sobre o uso excessivo das telas, os impactos positivos e negativos da internet e, acima de tudo, sobre o amor, o valor da leitura, o cuidado e os laços entre mãe e filha.

No elenco estão Kamilly Doria, Ana Carolina Rainha, Cybele Alonso e Lucas Figueiredo. A responsável pela dramaturgia é Ticiana Studart; pela cenografia, Kamila Rufin; os figurinos são de Pedro Villa Nova; na iluminação, operação e sonoplastia está Anauã Vilhena; a trilha sonora é de Anzaibr e Grupo Ânima; a direção de movimento é de Cybele Alonso; e a direção geral, de Lucas Figueiredo.

Os ingressos podem ser obtidos pelo Sympla , por R$ 60,00, R$ 30,00 (meia-entrada) e R$40,00 + 1kg de alimento não perecível. Contatos para reserva via pix podem ser feitos pelo número (22) 99866-9061.

O Teatro Municipal Mário Lago conta com 160 lugares e fica localizado na Rua Cel. Madureira, 77 - térreo, no prédio da Prefeitura de Saquarema.