Teatro Mário Lago recebe comédia infantil no próximo domingo (16) em SaquaremaDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Teatro Municipal de Saquarema apresenta comédia infantil no domingo
'Chapeuzinho Vermelho - na Era da Internet', uma releitura divertida de um clássico, será apresentada em duas sessões, às 16h e às 18h
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