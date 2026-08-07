Urbanismo de Saquarema reforça estrutura tecnológica com novo sistema de alta precisão para mapeamentoDivulgação/Prefeitura de Saquarema
A nova tecnologia, que utiliza o Sistema Global de Navegação por Satélite e Cinemática em Tempo Real - técnica que corrige os erros do sinal dos satélites instantaneamente -, permite realizar medições com precisão centimétrica em qualquer ponto do município, proporcionando mais eficiência, segurança e confiabilidade aos serviços desenvolvidos pela Secretaria. O equipamento será utilizado em ações de fiscalização, planejamento urbano, regularização fundiária, elaboração de projetos e acompanhamento de obras públicas.
O sistema também atuará de forma integrada aos drones já utilizados. Durante os levantamentos aéreos, as correções de posicionamento fornecidas pela estação GNSS aumentam significativamente a precisão das imagens e dos produtos cartográficos gerados, como ortomosaicos (mapa fotográfico aéreo de alta resolução dotado de coordenadas geográficas reais) e modelos digitais de terreno, tornando as análises técnicas ainda mais detalhadas e confiáveis.
Modernização da gestão municipal
A aquisição fortalece o desenvolvimento do GeoSaquá, projeto estratégico voltado à inteligência territorial já em uso no município. A iniciativa reúne informações geoespaciais que auxiliam o planejamento urbano, a gestão do território e a tomada de decisões, contribuindo para uma administração pública cada vez mais moderna e eficiente.
O investimento integra o processo contínuo de modernização da gestão municipal, priorizando o uso de tecnologias que aprimoram os serviços públicos, otimizam o trabalho das equipes técnicas e oferecem informações mais precisas para o desenvolvimento de políticas públicas.
Com a incorporação do novo sistema, a Prefeitura de Saquarema reafirma seu compromisso com a inovação e fortalece a posição do município como referência regional na utilização de geotecnologias aplicadas ao planejamento urbano e à gestão pública.
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