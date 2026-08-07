Urbanismo de Saquarema reforça estrutura tecnológica com novo sistema de alta precisão para mapeamento - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Urbanismo de Saquarema reforça estrutura tecnológica com novo sistema de alta precisão para mapeamentoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/08/2026 17:28

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo , ampliou sua capacidade de planejamento e gestão territorial com a aquisição de um sistema geodésico GNSS RTK, equipamento de alta precisão utilizado em levantamentos topográficos, georreferenciamento e mapeamentos técnicos.