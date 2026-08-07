Saquarema alcança sua maior nota nos anos iniciais do Ideb - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema alcança sua maior nota nos anos iniciais do IdebDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 07/08/2026 17:15

Saquarema - As escolas municipais de Saquarema tiveram um avanço na nota dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Ideb de 2025, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, principal indicador da qualidade de ensino no Brasil. A nota de 6,5 é a maior da história da cidade para a categoria. Além disso, as médias das escolas do município foram superiores às médias obtidas no Rio de Janeiro e no Brasil, em ambas as etapas do Ensino Fundamental.

Os dados do Ideb mostram que as notas das escolas municipais de Saquarema subiram de 6,0, em 2023, para 6,5, em 2025, nos primeiros anos do Ensino Fundamental, que vão do 1º ao 5º ano. Nesta etapa de ensino, a média das escolas públicas do Brasil ficou em 6,1. No Estado, foi de 5,8.

Nos anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano), Saquarema manteve no Ideb de 2025 a mesma nota que havia obtido em 2023: 5,3. A pontuação superou as médias das escolas públicas do Estado do Rio, que foi de 4,7, e das escolas públicas do Brasil, que ficaram com 5,0.

Médias superiores e políticas públicas

As notas do Ideb são calculadas a partir dos desempenhos dos estudantes em exames padronizados e as taxas de aprovação escolar. Para a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal, os resultados de Saquarema merecem ser celebrados: “Notamos um avanço importante nos anos iniciais do Ideb. Além disso, nossas escolas municipais estão com médias superiores às escolas públicas do Estado do Rio e também do Brasil. Isso demonstra que nossos investimentos em educação têm surtido efeito. Ainda vamos avançar muito mais”, afirmou.

Os resultados podem ser explicados pelas políticas públicas adotadas pela Prefeitura de Saquarema para a área da Educação. O acesso tem sido uma prioridade para a administração municipal. Entre 2023 e 2025, por exemplo, o número de alunos matriculados nas escolas municipais da cidade subiu 12,4%, de 17.563 para 19.749 estudantes. Já o número de unidades escolares subiu 11,9%, de 67 em 2023 para 75 em 2025.

A Prefeitura de Saquarema ainda concluiu obras importantes para a Educação, como a do Complexo Educacional da Barreira, a primeira unidade de tempo integral da história do Município, que começou a funcionar em 2025. Outros cinco complexos educacionais ainda estão sendo construídos em Palmital, Rio de Areia, Jaconé, Bonsucesso e Bicuíba. Além disso, a Cidade da Educação, que está sendo erguida no Campo de Aviação, abrigará 8 (oito) prédios com 10.672 metros quadrados de área construída. No local, funcionarão unidades educacionais voltadas para programas como o Escola Viva, Escola Ativa, Escola de Programação e Robótica, entre outros, além de um parque urbano.