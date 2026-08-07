Saquarema alcança sua maior nota nos anos iniciais do IdebDivulgação/Prefeitura de Saquarema
Saquarema alcança sua maior nota do indicador de qualidade da educação
Médias das escolas do município foram superiores às médias obtidas no Rio de Janeiro e no Brasil, em ambas as etapas do Ensino Fundamental
Saquarema alcança sua maior nota do indicador de qualidade da educação
Médias das escolas do município foram superiores às médias obtidas no Rio de Janeiro e no Brasil, em ambas as etapas do Ensino Fundamental
Saquarema realiza Campanha de Atualização da Caderneta de Vacinação
Campanha acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, até o dia 1º de setembro, nas unidades de ESF de diferentes bairros do município
Saquarema suspende aulas por conta da previsão de ventos fortes
Defesa Civil está em estágio de observação devido à previsão de ventos moderados a fortes. Equipes da Prefeitura seguem de prontidão
Fabinho Costa comemora liderança de Iguaba Grande no IDEB da Região dos Lagos
Município alcançou nota 6,8 nos anos iniciais e superou as médias estadual e nacional no principal indicador da educação básica
Fábio do Pastel comemora aprovação do novo plano de carreira para servidores de São Pedro
PCCV aprovado por unanimidade atualiza regras de progressão, cargos e remuneração do funcionalismo municipal
Casa da Amamentação de Saquarema oferece atendimento para mães e bebês
Unidade presta atendimento especializado para orientar as famílias durante a amamentação e acompanhar o desenvolvimento dos bebês
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