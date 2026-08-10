Guarda Municipal de Saquarema aumenta apreensão de veículos clonados em 2026 - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Guarda Municipal de Saquarema aumenta apreensão de veículos clonados em 2026Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 10/08/2026 21:17

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Ao todo, os agentes da GCM encontraram 27 veículos clonados no primeiro semestre de 2026. Em 2025, foram 5 casos e, em 2024, 8: um total de 13 ocorrências nos dois anos. Nos anos de 2023, 2022 e 2021, não houve registros desse tipo. Os agentes ainda recuperaram 8 veículos roubados ou furtados no primeiro semestre deste ano, número próximo ao total da soma desses registros desde 2021, quando houve a recuperação de 10 veículos roubados e furtados.Outro número relevante foi o de apreensão de veículos em situação irregular no município. Somente no primeiro semestre de 2026, a GCM recolheu 232 veículos das ruas. A quantidade já chega a 74% do total de 2025, quando foram apreendidos 313 veículos. Também supera os totais dos anos de 2024 (201 veículos apreendidos), 2023 (157 veículos apreendidos), 2022 (84 veículos apreendidos) e 2021 (124 veículos apreendidos).O acompanhamento de medidas protetivas a mulheres vítimas de violência também é parte dos trabalhos da Guarda Civil Municipal. Ao todo, no primeiro trimestre deste ano, a Patrulhamento Maria da Penha oferece auxílio a 211 vítimas, com rondas diárias e visitas periódicas a essas mulheres. Os dados do segundo trimestre de 2026 ainda estão sendo contabilizados.Os números resultam de uma atuação cada vez mais qualificada da GCM. Agentes da força municipal têm participado de cursos e de treinamentos para poderem atuar de modo mais eficaz, com um olhar mais apurado para identificar veículos cujos registros tenham sido clonados. Outro fator a contribuir para uma maior atuação da GCM foi a criação da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU), em dezembro do ano passado. O grupamento é especializado em patrulhamento tático e no apoio a ocorrências de maior complexidade no município.“A nossa Guarda Municipal é motivo de muito orgulho para a cidade. Temos agentes empenhados e próximos da população, sempre prontos para atuar quando necessário. Esses números mostram que a nossa GCM está se aprimorando ainda mais, garantindo entre os saquaremenses uma sensação ainda maior de segurança”, afirmou a Prefeita Lucimar Vidal.A tendência é que a GCM fique ainda mais perto dos saquaremenses. Em breve, haverá o lançamento de um edital de concurso público com 100 vagas para agentes da força. O aumento do efetivo vai ser traduzido em ainda mais tranquilidade para quem vive e visita Saquarema.