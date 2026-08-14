Prefeitura de Saquarema convoca população para atualizar a Caderneta Nacional de Vacinação - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Prefeitura de Saquarema convoca população para atualizar a Caderneta Nacional de VacinaçãoDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/08/2026 17:30

Saquarema - A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convoca pais e responsáveis a levarem crianças e adolescentes de 0 a 15 anos às unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) para a Campanha de Atualização da Caderneta Nacional de Vacinação . A mobilização acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, e segue até o dia 1º de setembro. Embora o município apresente altos índices na maioria dos imunizantes, a ação busca alcançar a meta nas vacinas que ainda registram adesão abaixo do esperado.

Considerada a principal ferramenta de saúde pública na prevenção de enfermidades graves, a vacinação protege tanto o indivíduo quanto toda a comunidade, impedindo o reaparecimento de infecções já erradicadas. Ao estimular as defesas do organismo de maneira segura, as vacinas evitam formas graves de doenças, incluindo poliomielite, hepatites A e B, sarampo, catapora, febre amarela, dengue, caxumba, Covid-19 e HPV.

Ao longo de toda a campanha, a rede municipal disponibilizará 20 imunizantes do calendário de rotina: BCG, Hepatite B, Penta (DTP/Hib/HB), Poliomielite (VIP), Rotavírus humano, Pneumocócica conjugada 10-valente e 20-valente, Meningocócica C, Influenza, Covid-19, Febre amarela, Meningocócica ACWY, Tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), Varicela, DTP, Hepatite A, dT, HPV4 e Dengue tetravalente.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça a atenção para doses que demandam maior adesão dos responsáveis, como o reforço contra a Poliomielite (67,43%), a Hepatite A infantil (66,12%), a Febre Amarela (62,01%) e a Varicela/Catapora (61,84%).

Com o objetivo de facilitar o acesso e fortalecer a imunização de toda a família, no sábado (22), será realizado o Dia D de Vacinação. A iniciativa foi planejada especialmente para atender pais e responsáveis que trabalham durante os dias úteis. As unidades participantes funcionarão das 8h às 16h, com exceção da unidade de Engenho Grande, que atenderá das 8h às 12h.

Protegendo o futuro

A Prefeita Lucimar Vidal destacou a importância da mobilização: “Já alcançamos marcas expressivas, superando 90% a 95% de cobertura em vacinas essenciais como BCG, Hepatite B e Tríplice Viral. Nosso objetivo agora é estender esse mesmo padrão de excelência a todos os imunizantes do calendário. A vacinação é fundamental para a saúde das nossas famílias. Por isso, peço aos pais e responsáveis que aproveitem a campanha e o Dia D para atualizar a caderneta das crianças e jovens. Vacinar é um ato de amor e cuidado que protege o futuro da nossa cidade.”

Vacina contra o HPV

A prefeitura também reforça a importância da vacinação contra o HPV na idade recomendada, dos 9 aos 14 anos, faixa em que a resposta imunológica é mais potente. Para jovens entre 15 e 19 anos que ainda não receberam a dose, a estratégia de resgate vacinal segue disponível até o dia 31 de dezembro, conforme diretriz do Ministério da Saúde. O imunizante previne contra tumores de colo do útero, pênis, ânus e orofaringe, além de verrugas genitais.

Como se vacinar

Para o atendimento, basta comparecer a uma das ESFs participantes com a caderneta de vacinação da criança ou do adolescente e um documento de identificação com foto ou certidão de nascimento. As equipes de saúde farão a conferência do histórico vacinal e a aplicação das doses pendentes.

Pontos de atendimento

ESFs Água Branca, Bacaxá, Barra Nova, Barreira, Bicuíba, Bonsucesso, Boqueirão, Guarani, Ipitangas, Jaconé, Madressilva, Mombaça, Palmital, Rio d’Areia, Rio Mole, Rio Seco, Sampaio Corrêa, Saquarema, Serra do Mato Grosso e Vilatur.