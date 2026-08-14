Saquarema anuncia R$ 100 milhões em investimentos para escoamento e pavimentação em Jaconé - Divulgação/Prefeitura de Saquarema

Saquarema anuncia R$ 100 milhões em investimentos para escoamento e pavimentação em JaconéDivulgação/Prefeitura de Saquarema

Publicado 14/08/2026 17:58

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O projeto conta com um investimento de R$ 100 milhões destinados especificamente a Jaconé e tem a previsão de entregar cerca de 23km de vias asfaltadas nesse primeiro pacote de obras. O montante financiará intervenções em pontos cruciais da região. Fora do bairro, quase 25 quilômetros de vias em Jardim Ipitangas, Canto do Rio, Leigos/Cross e Itaúna já estão recebendo obras completas de pavimentação. As melhorias já contabilizam 180 quilômetros de ruas por todo o município e projetam a entrega destes 25 quilômetros até o fim de 2026.“Jaconé tem particularidades geográficas que exigem mais do que simplesmente cobrir a rua com asfalto. Nosso compromisso foi desenhar uma engenharia eficiente para resolver o problema do escoamento da água e entregar a pavimentação. O investimento de R$ 100 milhões reflete o respeito com o morador de Jaconé”, explica o Secretário de Infraestrutura, Cledson Sampaio, sobre a estratégia de resolução dos problemas de drenagem no bairro.“O compromisso da nossa gestão sempre foi transformar a infraestrutura de Saquarema com obras que realmente façam a diferença na vida das pessoas. Ampliamos o asfalto por toda a cidade e, com essas novas obras e as intervenções de drenagem no bairro, garantimos mobilidade, segurança e dignidade para a nossa população”, destacou a Prefeita de Saquarema, Lucimar Vidal.Durante o período de execução dos trabalhos, as secretarias municipais de Infraestrutura, Transporte e Serviços Públicos, Urbanismo e Meio Ambiente trabalham de forma conjunta para garantir a entrega. As intervenções nas vias incluem a abertura e manutenção de rotas alternativas para a circulação de veículos, limpeza preventiva e desassoreamento contínuo dos canais de escoamento, além de esquemas de sinalização ostensiva e suporte operacional reforçado nos dias de chuvas intensas.