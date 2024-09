Maira Figueiredo (MDB) e Juninho Peruca (Solidariedade). A pesquisa teve 400 pessoas entrevistadas e o nível de confiança é de 95% - Foto: Reprodução TV MAIS BRASIL

Publicado 14/09/2024 07:00

Silva Jardim - Pesquisa do Instituto Ágora, contratada pelo O Dia, indica empate técnico entre a atual prefeita e candidata à reeleição, Maira Figueiredo (MDB), e Juninho Peruca (Solidariedade). Na intenção de votos estimulada, ou seja, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, a diferença entre os dois é de quatro pontos percentuais, ou seja, dentro da margem de erro apontada pela pesquisa.

Maira aparece com 41% dos votos na pesquisa estimulada. Já Juninho tem 37%. Em relação a pesquisa do Instituto Factum, divulgada em março, Juninho apresenta um crescimento nas intenções de votos. O terceiro colocado, André Lacerda (PL), também cresceu de 5% para 7% neste levantamento feito pelo Ágora.

A pesquisa do Instituto Ágora foi realizada entre os dias 9 e 10 de setembro e foi registrada no TSE com o número RJ-05161/2024. A margem de erro é de 4,85 pontos para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Para a pesquisa foram entrevistadas 400 pessoas. O público é composto por eleitores de 16 anos ou mais residentes no município.

O Ágora também levantou o cenário no voto espontâneo, ou seja, quando nenhum nome é apresentado ao entrevistado. Neste quesito, Maira Figueiredo tem 38% e Juninho Peruca aparece com 29%, seguido por André Lacerda, com 3% (veja quadro completo abaixo). O índice de rejeição também foi analisado e os dois também aparecem empatados, com o percentual de 25% para cada.



Veja os números completos:



INTENÇÃO DE VOTOS | ESTIMULADA

Considerando os seguintes candidatos, quem você votaria para prefeito?

MAIRA FIGUEIREDO.........41%

JUNINHO PERUCA...........37%

ANDRÉ LACERDA...............7%

BRANCOS OU NULO........1%

NS/NR.............................15%*

*Não souberam ou não quiseram responder



INTENÇÃO DE VOTOS | ESPONTÂNEA

Em outubro haverá eleição para prefeito. Em quem votaria para prefeito se as eleições fossem hoje?

MAIRA FIGUEIREDO.........38%

JUNINHO PERUCA...........29%

ANDRÉ LACERDA..............3%

FABRÍCIO..........................1%

NULO................................1%

NS/NR.............................29%*

*Não souberam ou não quiseram responder