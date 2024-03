O número de manilhas é aumentado em pontos mais afetados, para melhorar a infraestrutura - Foto Ascom/Divulgação

O número de manilhas é aumentado em pontos mais afetados, para melhorar a infraestrutura Foto Ascom/Divulgação

Publicado 15/03/2024 13:28 | Atualizado 15/03/2024 13:53

Santa Maria Madalena – Os estragos causados pelas chuvas recentes em Santa Maria Madalena (RJ) estão sendo reparados, por meio de ações especiais, por meio da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Públicos e Habitação. A iniciativa envolve também o governo estadual, nos trabalhos realizados nas estradas vicinais.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da prefeitura, as equipes estão trabalhando no conserto do calçamento, da estrada e na cabeceira da ponte situada em Chapa Quente, Triunfo; inclusive aumentando o número de manilhas para melhorar a infraestrutura local.

Na última semana, o prefeito Nilson José, secretários André Alves (Agricultura), Bernardino Barbosa (Obras) e Wanderley Daflon (Meio Ambiente), receberam dois caminhões, uma retroescavadeira e uma motoniveladora da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária, Pesca e Abastecimento, para reforçar os reparos nas estradas vicinais.

Juntamente com o representante do governo estadual, Luciano Moraes, todos estiveram no distrito do Sossego do Imbé, por onde os trabalhos com a patrulha mecanizada foram iniciados. Na oportunidade, foram avaliados os estragos causados pelas chuvas, com foco, também, em Santo Antônio do Imbé.

A Ascom ressalta que “as equipes trabalham incansavelmente, para garantir que as estradas estejam em condições adequadas para facilitar o trânsito e melhorar a acessibilidade para os moradores das localidades prejudicadas”. A assessoria realça que os equipamentos da Secretaria Estadual de Agricultura fazem parte de convênio com o governo do estado e facilitam às ações.