Ocorrência foi registrada na 111ª DP.Foto: Reprodução

Publicado 10/04/2024 15:25

Sumidouro - Nesta segunda-feira (8), um homem foi preso em flagrante em Sumidouro, acusado de extorsão. O homem foi localizado e detido enquanto cometia o crime em um bar no bairro Murinelli.

De acordo com a Polícia Civil, os agentes foram acionados pelo proprietário do estabelecimento, que relatou estar sendo ameaçado e obrigado a entregar R$ 300 para o homem. As investigações apontam que a vítima já haviam fornecido o dinheiro por duas vezes, assim como seus familiares.

Ainda segundo a polícia, dias antes, outra pessoa havia registrado uma ocorrência alegando que havia entregue ao mesmo homem, cerca de R$ 2 mil em espécie. O acusado foi levado para a delegacia e autuado.