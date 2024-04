Prisão foi realizada por agentes da 111ª DP. - Foto: PCERJ

Prisão foi realizada por agentes da 111ª DP.Foto: PCERJ

18/04/2024

Sumidouro - No início desta semana, um homem foi preso em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça, desobediência, desacato e resistência. A ação foi realizada pela Polícia Civil com apoio da Polícia Militar, no Centro de Sumidouro.

Segundo os agentes, eles foram acionados pela vítima, que disse ter sido xingada e ameaçada por um homem que estava portando uma barra de ferro. Os policiais foram até o local e encontraram o homem com um comportamento muito agressivo. Durante a negociação, ele desacatou os policiais e ofereceu resistência, sendo usado os meios necessários para sua contenção.



O homem foi conduzido para a 111ª DP, onde verificaram que ele possui um perfil violento, com histórico de surtos psicóticos, uso de remédios controlados e ingestão de álcool, já tendo sido preso anteriormente por violência doméstica e vilipêndio de cadáver.