Deolane Bezerra faz live para atacar ‘A Fazenda’ - Reprodução

Publicado 08/12/2022 03:21

São Paulo – Deolane Bezerra realizou uma transmissão ao vivo na noite desta quarta-feira (07) para atacar A Fazenda 14. Junto de Pétala Barreiros, a advogada criticou o reality show que abandonou na semana passada. Fazendo revelações sobre os bastidores do programa, a ex-peoa afirmou que o reality é mentiroso, disse que comeu alimentos estragados, que a produção fez chantagem com Bia Miranda e, por fim, prometeu ser o maior pesadelo na vida do diretor da atração, Rodrigo Carelli.

“A Fazenda é a maior mentira da TV brasileira. Adoece as pessoas. É tudo mandado, é tudo combinado. Eles não deixam ninguém jogar”, acusou a advogada. Em sua live, para quase 300 mil pessoas assistindo, Deolane contou praticamente tudo que a incomodou dentro do reality. Além dela, Pétala também falou de como a psicóloga teria chantageado Bia Miranda a não desistir do reality, pois a neta de Gretchen não teria como arcar com os custos da desistência.

Por fim, Deolane afirmou que irá continuar com as lives por enquanto, e que pretende ser “o terror do senhor Carelli daqui para frente, tanto dele como da emissora que compactua das mesmas coisas que ele”.

Deolane: "A Fazenda é a maior mentira da TV brasileira. Adoece inúmeras pessoas. É a maior falcatrua. É tudo mandado. É tudo combinado. (...) Fazenda, a maior mentira da TV brasileira"



LIVE DA DOUTORA pic.twitter.com/iQFo5F4Jzm — Haftas Arden (GI) (JU) (@HaftasArden) December 8, 2022

GRAVE: Deolane disse que comeu produtos vencidos e teve dor de barriga durante a edição de A Fazenda 14. LIVE DA DOUTORA pic.twitter.com/AQPecNVUsI — CHOQUEI (@choquei) December 8, 2022