Babi e Deolane se enfrentam em final antecipadaReprodução

Publicado 01/12/2022 03:46

Itapecerica da Serra – Foi definida a formação da Roça Falsa de A Fazenda 14. Nesta quarta-feira (30), Pelé Milflows ganhou a prova do fazendeiro e a imunidade. Com isso, Bárbara Borges, Deolane Bezerra e Pétala Barreiros irão para os três banquinhos da berlinda. Porém, dessa vez a dinâmica não eliminará uma das participantes, mas sim consagrará a preferida do público com dois dias no Rancho, assistindo de camarote o resto da peãozada de Itapecerica.

Protagonistas da edição, Babi e Deolane irão encabeçar a disputa entre os fãs do reality. As três candidatas fizeram seus pedidos para permanecer na casa após Pelé assumir o chapéu de fazendeiro. Sem saber da dinâmica secreta, as peoas imploraram o voto do público. Contudo, sabendo o que se passa aqui fora, os administradores das redes sociais de Pétala tiraram a peoa da corrida, pedindo para focar apenas em Deolane.

Sendo assim, uma final antecipada será travada nesta Roça entre as loiras rivais.

Borboletinhas, como vocês sabem, Deolane tem mais chances de “sair” nessa roça falsa e decidimos apoiá-la para não dividirmos votos. Pétala com certeza vai entender a nossa decisão e também apoiaria sabendo o cenário. FOCO NO R7! pic.twitter.com/gBgVHWzqSz — Pétala Barreiros (@petalagb) December 1, 2022

passando mal com a final adiantada nessa fazenda e com uma roça falsa kkkkkkk — thiago (@httpsrealitys) December 1, 2022