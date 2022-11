Pelé, Pétala, Babi e Deolane dão início a Roça Falsa do reality - Reprodução / Record TV

Pelé, Pétala, Babi e Deolane dão início a Roça Falsa do realityReprodução / Record TV

Publicado 30/11/2022 04:00

Itapecerica da Serra – Prometendo mexer com as estruturas da Fazenda 14, nesta terça-feira (29) deu-se início a formação da Roça falsa. Pelé, Pétala, Babi e Deolane sentaram nos quatro banquinhos da berlinda sem saber o que lhes aguarda essa semana. Dos peões indicados, apenas Pétala, vetada por Iran, está garantida na votação do público. Os três restantes disputam a prova do fazendeiro normalmente.

O ritual para formar a Roça seguiu todos os passos tradicionais para não dar pistas aos participantes. Logo, Iran recolheu seus poderes do lampião, a fazendeira Bia indicou Pelé ao primeiro banco, Pétala foi a mais votada pelos peões e puxou Babi direto da Baia para Berlinda. Deolane Bezerra não foi salva no resta um e ficou com a quarta vaga.

A partir desta quarta-feira (30), um dos peões voltara fazendeiro e os restantes estarão efetivamente dentro da Roça Falsa. O vencedor da votação popular ficará escondido no Rancho, onde poderá assistir os colegas de confinamento por dois dias e retornará a sede em Itapecerica no Sábado (03).

Bia indicou o Pelé para a #RoçaFalsa! Veja a justificativa: pic.twitter.com/EEGsGtwrya — A Fazenda (@afazendarecord) November 30, 2022